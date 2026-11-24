Comunicato stampa
Lunedì 30 novembre, alle ore 17:00, presso il ristorante La Playa, in Piazza dei Caduti a Ladispoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione della stagione natalizia 2026/2027.
L’appuntamento, aperto alla cittadinanza e agli organi di stampa, sarà l’occasione per illustrare il ricco calendario di iniziative che animeranno la città durante le festività.
Oltre al già annunciato concerto di Capodanno con i The Kolors, sarà svelata l’intera lineup della notte di San Silvestro e saranno presentati i numerosi appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini e visitatori.
“Il Natale rappresenta una grande opportunità per la nostra città sotto il profilo sociale, commerciale e turistico. In questi anni l’Amministrazione Grando ha restituito a questo periodo dell’anno un ruolo centrale nella programmazione degli eventi cittadini. Il calendario che ci apprestiamo a presentare è il frutto di un grande lavoro, portato avanti con l’obiettivo di offrire occasioni di svago e socialità per tutte le età, valorizzare le attività commerciali del territorio e rendere Ladispoli un punto di riferimento anche durante le festività natalizie”, dichiara l’assessore al Turismo, Eventi e Comunicazione Marco Porro.