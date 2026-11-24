Comunicato stampa

Lunedì 30 novembre, alle ore 17:00, presso il ristorante La Playa, in Piazza dei Caduti a Ladispoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione della stagione natalizia 2026/2027.

L’appuntamento, aperto alla cittadinanza e agli organi di stampa, sarà l’occasione per illustrare il ricco calendario di iniziative che animeranno la città durante le festività.

Oltre al già annunciato concerto di Capodanno con i The Kolors, sarà svelata l’intera lineup della notte di San Silvestro e saranno presentati i numerosi appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini e visitatori.