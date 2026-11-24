Comunicato stampa

Roma, 24 novembre 2026 – Domani, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Gruppo Capitolino Azione, con il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale, promuove l’iniziativa “La carne delle donne: quando l’arte riflette sui femminicidi”, in programma presso la Sala Sassoli di Palazzo Valentini, in via IV Novembre 119/A, dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

Al centro dell’evento l’installazione “Carne da macello” dell’artista e scrittrice Elisabetta Vallecoccia, un percorso artistico e di sensibilizzazione che affronta il tema della violenza maschile contro le donne e della cultura del possesso che troppo spesso sfocia nei femminicidi.

Ad aprire l’iniziativa sarà Flavia De Gregorio, capogruppo di Azione in Campidoglio. Interverranno inoltre Antonio De Santis, consigliere capitolino di Azione, ed Elisabetta Vallecoccia, autrice dell’installazione.

L’allestimento comprenderà pannelli espositivi con immagini artistiche raffiguranti tagli di carne, utilizzati come metafora della disumanizzazione e dell’oggettivazione del corpo femminile, oltre a due pannelli commemorativi dedicati alle vittime di femminicidio, sui quali saranno riportati i nomi delle donne uccise dalla violenza di genere.

L’iniziativa intende offrire un momento di riflessione pubblica, memoria e consapevolezza attraverso il linguaggio dell’arte, richiamando l’attenzione sulla necessità di contrastare ogni forma di violenza, discriminazione e sopraffazione nei confronti delle donne.