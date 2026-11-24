Comunicato stampa

“Promuovere il teatro come strumento educativo e valorizzarne il ruolo all’interno delle attività didattiche. Con questo obiettivo il Municipio XV sostiene il nuovo percorso gratuito di formazione e confronto sulle pratiche teatrali nella scuola e in ambito educativo. Un progetto realizzato dall’associazione Agita Teatro nell’ambito dell’Avviso pubblico per il sostegno alle iniziative culturali e ai laboratori di aggiornamento.

L’iniziativa, rivolta a docenti, educatori e operatori culturali, prevede tre corsi di formazione dedicati ai diversi ordini scolastici, un seminario introduttivo e un convegno conclusivo nella Sala Consiliare del Municipio, che sarà anche l’occasione per la firma di un accordo di rete tra il Municipio, le scuole e gli enti aderenti.

Il progetto si inserisce nel percorso già avviato “Per una scuola a curvatura teatrale”, una sperimentazione realizzata in alcune scuole del territorio con la collaborazione di Agita, INDIRE e Università Roma Tre, per promuovere l’utilizzo del teatro nella didattica ordinaria, riconoscendone il valore educativo, espressivo e formativo.

Dopo la presentazione del progetto nel novembre 2023, e le successive esperienze di formazione e confronto nell’ambito della rassegna “La Bottega Teatrale”, questa nuova iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti.

Crediamo nel valore del teatro come strumento educativo, capace di arricchire i percorsi scolastici e favorire la creatività, la partecipazione e l’inclusione. Con questo progetto vogliamo dare continuità alle esperienze già avviate sul nostro territorio e rafforzare la collaborazione tra scuola, istituzioni e realtà culturali, investendo nella formazione di docenti ed educatori.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’Assessora alle Politiche Culturali e Scolastiche, Tatiana Marchisio.