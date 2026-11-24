Dal sito newsletter@unpli.info
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27, 28 E 29 NOVEMBRE 2026
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PIEMONTE
LA DI ESIO
ESIO (VB)
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📍 Esio – Premeno (VB)
📅 Sabato 28 e Domenica 29 Novembre 2026
Sabato 28 e domenica 29 novembre 2026 torna a Esio, frazione di Premeno (VB), la 3ª edizione del Presepe Vivente “La di Esio”, evento organizzato dalla Pro Loco Premeno con il patrocinio del Comune alla scoperta degli antichi mestieri e dei sapori locali . Il programma si articola su due giornate : Sabato 28 novembre: Alle ore 17:30 accensione dell’albero e canti natalizi ; alle ore 20:00 cena al circolo (prenotazione obbligatoria al numero +39 335 742 9860) . Domenica 29 novembre: Dalle ore 11:00 apertura dei mercatini di prodotti artigianali e culinari, possibilità di acquistare i “Fierini” e ritirare la mappa dell’evento, con servizio navetta attivo da Premeno e Pian Nava ; alle ore 12:00 pranzo al circolo con polenta e salsiccia ; dalle ore 14:00 Babbo Natale incontrerà i bambini per raccogliere le letterine .
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PIEMONTE
ILLUMINATION’S MINIONS&MONSTERS
CAMERI (NO)
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📍 Cameri (NO) – Cine Teatro Padre Ballardini
📅 Domenica 29 Novembre 2026 (ore 15:00)
Domenica 29 novembre 2026 alle ore 15:00, presso il Cine Teatro Padre Ballardini a Cameri (NO), la Pro Loco di Cameri, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Cameri, propone un pomeriggio di intrattenimento con la proiezione di “Minions & Monsters” . L’evento prevede un’area ristoro con popcorn ; l’ingresso è gratuito con iscrizione obbligatoria . Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 379 1586602 .
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PIEMONTE
A NOI PIACE CÀUDA
CASORZO MONFERRATO (AT)
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📍 Casorzo Monferrato (AT) – Salone G. Verdi
📅 Sabato 28 Novembre 2026 (ore 20:30) e Domenica 29 Novembre 2026 (ore 12:30)
Sabato 28 novembre alle ore 20:30 e domenica 29 novembre 2026 alle ore 12:30, presso il Salone G. Verdi a Casorzo Monferrato (AT), la Pro Loco Casorzo Monferrato (affiliata UNPLI) organizza l’appuntamento gastronomico “A Noi Piace Càuda” . Il menù propone affettati misti, bagna càuda tradizionale (disponibile anche senza aglio su prenotazione) accompagnata da verdure cotte e crude, carne cruda e uovo, seguiti da diavoletti in brodo, dolce, acqua, vino e digestivo . Il costo è di 30,00 € (menù bimbi a 12,00 €) . La prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento posti al numero 334 6215695 .
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VENETO
GUSTANDO L’AUTUNNO
ZUGLIANO (VI)
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📍 Zugliano (VI)
📅 Domenica 29 Novembre 2026
Domenica 29 novembre 2026 si terrà una grande festa autunnale dedicata ai sapori e alle tradizioni di una volta. La giornata propone un ricco programma di appuntamenti: il raduno e la sfilata dei trattori, il mercatino dei prodotti tipici e degli antichi mestieri, la cottura del pane in piazza accompagnata dagli stand gastronomici, laboratori e giochi per bambini e la musica dal vivo degli Snap Twice. Sarà inoltre possibile pranzare in compagnia presso la palestra delle Scuole Medie (prenotazioni al numero 0445 958048).
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PUGLIA
NATALE NEL BORGO
STERNATIA (LE)
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📍 Sternatia (LE) – Via Platea
📅 Domenica 29 Novembre e Mercoledì 24 Dicembre 2026
Nel periodo natalizio 2026, Via Platea a Sternatia (LE) si trasforma in un luogo di luci, incontri e magia per “Natale nel Borgo – Luci, arte e tradizione a Sternatia”, iniziativa promossa dall’Associazione Sternatia APS in collaborazione con Pro Loco Puglia e Regione Puglia . Il calendario propone due appuntamenti principali: domenica 29 novembre si terrà il “Mercatino di Natale” dedicato a prodotti locali, artigianato e idee regalo, mentre mercoledì 24 dicembre è previsto l’evento “Arriva Babbo Natale”, un momento speciale dedicato ai più piccoli .
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LOMBARDIA
PISTA DI PATTINAGGIO
SENAGO (MI)
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📍 Senago (MI) – Piazza Tricolore
📅 Da Sabato 28 Novembre 2026 (inaugurazione ore 15:30)
Sabato 28 novembre 2026 alle ore 15:30 si inaugura in Piazza Tricolore a Senago (MI) la “Pista di Pattinaggio”, iniziativa natalizia promossa dalla Pro Loco Senago APS in collaborazione con UNPLI Lombardia . L’impianto sarà accessibile al pubblico nei giorni feriali dalle ore 15:00 alle 19:00 e nei giorni festivi dalle ore 10:30 alle 20:00, con apertura straordinaria anche il giorno di Natale (25 dicembre) dalle ore 16:00 alle 19:00 .
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LOMBARDIA
PISTA DI PATTINAGGIO
GERENZANO (VA)
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📍 Gerenzano (VA)
📅 Da Domenica 29 Novembre 2026 (inaugurazione ore 18:30)
Domenica 29 novembre 2026 alle ore 18:30 torna a Gerenzano (VA) la terza edizione del “Presepe sotto il Portico”, iniziativa natalizia organizzata dalla Pro Loco Gerenzano all’insegna della tradizione, dell’inclusione e della solidarietà. In occasione dell’inaugurazione sarà attivo uno sportello temporaneo di Poste Italiane per l’annullo filatelico su una cartolina commemorativa dedicata all’evento, seguito da un momento conviviale con vin brulé e panettone per tutti. Il presepe resterà visitabile tutti i giorni durante le festività; inoltre, la notte della Vigilia (giovedì 24 dicembre), al termine della Veglia delle ore 23:30 e della Santa Messa di mezzanotte nella chiesa parrocchiale, si terrà la tradizionale processione per deporre l’immagine di Gesù Bambino nella mangiatoia.
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FRIULI VENEZIA GIULIA
TRA ELFI E FOLLETTI
ARBA (PN)
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📍 Arba (PN)
📅 Dal 27 Novembre al 20 Dicembre 2026
Dal 27 novembre al 20 dicembre 2026, ad Arba (PN), la Pro Loco Arba organizza “Tra Elfi e Folletti”, un ricco calendario di eventi natalizi per tutta la comunità . Il programma comprende spettacoli teatrali e di cabaret in lingua friulana a ingresso libero in Sala parrocchiale, laboratori creativi di ceramica e pasticceria presso l’ex Latteria, la raccolta delle letterine per Babbo Natale, la giornata solidale dell’8 dicembre con il Gruppo Alpini e la sfilata conclusiva dei Babbi Natale su mezzi addobbati . Per prenotazioni ai laboratori contattare il numero 334 9552390; per informazioni rivolgersi al 338 7422977 o scrivere a prolocoarba@gmail.com .
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FRIULI VENEZIA GIULIA
CANTA FESTIVAL DE LA BISIACARIA
MONFALCONE (GO)
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📍Monfalcone (GO) – Teatro Comunale Bonezzi
📅Sabato 28 Novembre 2026 (ore 20:30)
Sabato 28 novembre 2026 alle ore 20:30, presso il Teatro Comunale Bonezzi di Monfalcone (GO), si terrà la 22ª edizione del “Cantafestival de la Bisiacaria”, manifestazione musicale organizzata dalla Pro Loco Monfalcone con il patrocinio del Comune di Monfalcone e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia . La serata, all’insegna del motto “La musica è la cultura dei Popoli”, sarà condotta da Nicola Valletta e Lisa Piran e vedrà la partecipazione di Simone Barbato in qualità di ospite speciale . Gli inviti per assistere all’evento sono disponibili a partire da lunedì 23 novembre presso la sede della Pro Loco Monfalcone in via Mazzini 3 .
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LAZIO
QUATTRO PAPI PER QUATTRO CANTINE
ANAGNI (FR)
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📍Anagni (FR) – Piazza Innocenzo III e centro storico
📅Sabato 28 e Domenica 29 Novembre 2026 (dalle ore 10:00)
Sabato 28 e domenica 29 novembre 2026 a partire dalle ore 10:00, con ritrovo in Piazza Innocenzo III ad Anagni (FR), la Pro Loco di Anagni presenta l’iniziativa “Quattro Papi per Quattro Cantine”, realizzata grazie a un contributo della Regione Lazio. Il programma propone visite guidate nel centro storico, degustazioni e un momento di confronto conclusivo dedicato alla storia del papato anagnino. La partecipazione è interamente gratuita; per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’ufficio turistico della Pro Loco, chiamare i numeri 0775 727852 e 327 7357188 oppure scrivere all’indirizzo email prolocoanagni@gmail.com.
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LAZIO
POLENTAZZA IN PIAZZA
CIVITELLA D’AGLIANO (VT)
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📍Civitella d’Agliano (VT)
📅27-29 Novembre e 4-6 Dicembre 2026 (venerdì e sabato a cena, domenica a pranzo)
Torna a Civitella d’Agliano (VT) l’appuntamento con “Polentazza”, due fine settimana (27, 28, 29 novembre e 4, 5, 6 dicembre 2026) dedicati alla buona cucina, alla convivialità e ai sapori della tradizione locale. Gli stand gastronomici saranno attivi il venerdì e il sabato a cena e la domenica a pranzo; inoltre, nelle giornate di domenica 29 novembre e domenica 6 dicembre, il programma si arricchirà con mercatini, visite guidate al borgo e al museo e varie attività di intrattenimento. Per prenotazioni è possibile contattare Margherita (333 8717956) o Sara (366 3422577).
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LAZIO
GIORNATA MONDIALE DELL’OLIVO
CASTELNUOVO DI FARFA (RI)
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📍Castelnuovo di Farfa (RI)
📅Sabato 28 e Domenica 29 Novembre 2026
Sabato 28 e domenica 29 novembre 2026, Castelnuovo di Farfa (RI) celebra per la prima volta la “Giornata Mondiale dell’Olivo”, due giornate speciali dedicate all’oro verde della Sabina e alla valorizzazione del patrimonio olivicolo locale. L’iniziativa propone un percorso alla scoperta delle radici e delle eccellenze gastronomiche del territorio attraverso degustazioni, visite guidate, esperienze sensoriali, momenti culturali e convivialità.
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EMILIA ROMAGNA
TURISMO BORGHI E SAGRE
RIOLO TERME (RA)
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📍 Riolo Terme (RA) – Grand Hotel Terme (adiacente alle Terme di Riolo)
📅 Sabato 28 Novembre 2026 (ore 10:30)
Sabato 28 novembre 2026 alle ore 10:30, presso il Grand Hotel Terme di Riolo Terme (RA), si terrà la conferenza stampa e tavola rotonda di presentazione della “Guida alle Sagre in Romagna 2027”. L’iniziativa, promossa in collaborazione con UNPLI Emilia-Romagna e Visit Romagna per valorizzare il patrimonio enogastronomico, i borghi e il turismo slow, vedrà il lancio di importanti novità tra cui la Romagna Card, l’Emilia Romagna Terme Card (in collaborazione con Coter Emilia Romagna) e la presentazione della guida nazionale delle “Sagre di Qualità” UNPLI (che conta 27 eventi certificati in regione). Durante l’incontro interverranno tra gli altri l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni, la direttrice di Visit Romagna Chiara Astolfi, il vicepresidente nazionale UNPLI e presidente UNPLI Emilia-Romagna Maximiliano Falerni e la sindaca di Riolo Terme Federica Malavolti.
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EMILIA ROMAGNA
FIERA DI S. ANDREA, FESTA DEL SANGIOVESE
E SAGRA DEL TORTELLO NELLA LASTRA
GALEATA (FC)
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📍Galeata (FC) – Centro storico
📅Domenica 29 Novembre 2026
Domenica 29 novembre 2026 a Galeata (FC), nella Vallata del Bidente, si terrà la “Sagra del Tortello nella Lastra e Festa del Sangiovese”, in concomitanza con l’Antica Fiera di Sant’Andrea (documentata dal 1802). L’evento, curato dal 2000 dalla Pro Loco Galeata (aderente UNPLI) e insignito del marchio nazionale “Sagra di Qualità”, celebra una storica specialità dell’Appennino tosco-romagnolo cotto tradizionalmente su lastra. I visitatori potranno degustare il tortello — preparato dai volontari con una sfoglia sottile a base di farina e acqua di cottura della zucca e farcito con il tipico “compenso” di patate, zucca, lardo, aglio e Parmigiano Reggiano (oltre alla variante con erbe di campagna e ricotta) — accompagnato dal vino Sangiovese e dalle bancarelle della fiera nel centro del paese.
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EMILIA ROMAGNA
MERCATINO BAURESE
BAURA (FE)
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📍 Baura (FE) – Piazza del paese
📅Domenica 29 Novembre 2026 (dalle ore 7:00 alle 14:00)
Domenica 29 novembre 2026 dalle ore 7:00 alle 14:00, a Baura (località a 5 km da Ferrara), torna il tradizionale “Mercatino Baurese”, l’appuntamento della quinta domenica del mese organizzato dalla Pro Loco (affiliata UNPLI). La piazza del paese ospiterà oltre 150 espositori con vintage, tessuti, chincaglieria e curiosità, affiancati da una mostra-scambio di motori e biciclette, dalle associazioni del territorio e dal punto ristoro baurese. In occasione della Festa dell’Albero 2026, durante la mattinata sarà inoltre possibile ritirare gratuitamente alberi e arbusti messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna da mettere a dimora.
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TESSERA DEL SOCIO PRO LOCO
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