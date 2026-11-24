📍Civitella d’Agliano (VT)

📅27-29 Novembre e 4-6 Dicembre 2026 (venerdì e sabato a cena, domenica a pranzo)

Torna a Civitella d’Agliano (VT) l’appuntamento con “Polentazza”, due fine settimana (27, 28, 29 novembre e 4, 5, 6 dicembre 2026) dedicati alla buona cucina, alla convivialità e ai sapori della tradizione locale. Gli stand gastronomici saranno attivi il venerdì e il sabato a cena e la domenica a pranzo; inoltre, nelle giornate di domenica 29 novembre e domenica 6 dicembre, il programma si arricchirà con mercatini, visite guidate al borgo e al museo e varie attività di intrattenimento. Per prenotazioni è possibile contattare Margherita (333 8717956) o Sara (366 3422577).