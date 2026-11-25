Dal profilo Facebook del comune di Bracciano

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ci richiama a una responsabilità che non può limitarsi a una ricorrenza: contrastare ogni forma di violenza, promuovere la cultura del rispetto, garantire alle donne libertà, dignità e pari opportunità è un impegno che dobbiamo rinnovare ogni giorno.

Ieri abbiamo inaugurato, presso il Parco dietro Piazza Marinai d’Italia, uno spazio pubblico riqualificato, più accogliente, che ospita anche la panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Un luogo che non è soltanto uno spazio restituito alla comunità, ma anche un segno concreto di attenzione e sensibilizzazione. Perché il contrasto alla violenza passa anche attraverso i luoghi che viviamo, i messaggi che scegliamo di trasmettere e la capacità di costruire una comunità consapevole, solidale e rispettosa.

Un ringraziamento a Conad per il contributo alla riqualificazione dell’area e alle persone con disabilità coinvolte nel progetto PNRR Nuova Era – Edilizia Residenziale per l’Autonomia, per il prezioso lavoro di cura e manutenzione dello spazio.

Oggi, 25 novembre, il nostro territorio rinnova questo impegno attraverso un calendario condiviso di appuntamenti e iniziative.

Ore 17.00 – Centro Civico “Don Milani”, traversa P. Borsellino 31, Bracciano Nuova

“Dalla parte di lei – Buoni esempi di battaglie condivise”, un momento di approfondimento e condivisione a cura dei volontari di BarattiAmo Pagine e Pensieri, con intermezzi musicali e l’intervento del dott. Alessandro Lembo.

Nel corso dell’iniziativa sarà inoltre possibile acquistare i biscotti solidali, il cui ricavato contribuirà ad alimentare il Fondo per le donne in difficoltà e per le vittime di violenza fisica, economica e psicologica. Un piccolo gesto di solidarietà che può trasformarsi in un aiuto concreto.

E l’impegno proseguirà sabato 28 novembre, alle ore 21.00, presso il Teatro Charles de Foucauld, con “No More”, iniziativa promossa da Generazione Musica.

La violenza di genere si combatte con la prevenzione, l’educazione, l’ascolto, il sostegno a chi trova il coraggio di chiedere aiuto e con una rete territoriale capace di non lasciare nessuna donna sola.

Come istituzioni abbiamo il dovere di esserci, di sostenere queste iniziative e di lavorare ogni giorno per costruire una comunità sempre più giusta e solidale.