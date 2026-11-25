Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano
In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno concreto al fianco di tutte le donne e della comunità intera.
La violenza di genere non è un fatto privato né un’emergenza episodica, ma un fenomeno culturale e strutturale che riguarda l’intera collettività.
Contrastarlo significa agire su più fronti: sostenere chi vive situazioni di difficoltà, promuovere l’autonomia delle donne e lavorare quotidianamente sulla prevenzione, a partire dalle scuole e dal dialogo con le nuove generazioni.
Nessuna donna deve sentirsi sola nel chiedere aiuto o nell’intraprendere un percorso di uscita dalla violenza.
Rivolgetevi senza paura a chi può esservi d’aiuto:
Numeri utili e supporto sul territorio:
1522 – Numero nazionale antiviolenza e stalking: gratuito, anonimo e attivo 24 ore su 24, con operatrici specializzate che rispondono in più lingue (disponibile anche tramite chat sul sito www.1522.eu).
112 – Numero Unico di Emergenza: per interventi immediati in caso di pericolo.
Servizi Sociali comunali.