Dal profilo Facebook del comune di Manziana

Oggi, 25 novembre, rinnoviamo il nostro impegno nel promuovere una cultura del rispetto, della parità e della libertà, contrastando ogni forma di violenza e discriminazione.

La violenza contro le donne non è mai una questione privata, ma una responsabilità collettiva. È una realtà che non può essere ignorata, giustificata o sottovalutata.

È fondamentale ricordare che chiedere aiuto è possibile e che nessuna donna deve sentirsi sola.