Dal profilo Facebook del comune di Manziana
La violenza contro le donne non è mai una questione privata, ma una responsabilità collettiva. È una realtà che non può essere ignorata, giustificata o sottovalutata.
Oggi, 25 novembre, rinnoviamo il nostro impegno nel promuovere una cultura del rispetto, della parità e della libertà, contrastando ogni forma di violenza e discriminazione.
È fondamentale ricordare che chiedere aiuto è possibile e che nessuna donna deve sentirsi sola.
1522 – Numero nazionale antiviolenza e stalking
Gratuito, attivo 24 ore su 24, anche tramite chat. Un servizio di ascolto e supporto per le donne vittime di violenza e stalking.
La violenza si può fermare. Insieme, ogni giorno.
Il Comune di Manziana è al fianco di tutte le donne.