Comunicato stampa

TOLFA (RM), 23 novembre 2026 – C’era anche Tolfa Jazz tra i protagonisti della storica missione italiana a Rabat (18-21 novembre 2026) in occasione della 13ª edizione di Visa For Music, il più importante festival e mercato professionale dedicato alle musiche dell’Africa e del Medio Oriente.

Per la prima volta fuori dai confini europei, si è tenuta nella capitale marocchina l’Italian Jazz Conference, un appuntamento strategico aperto dagli interventi di Angelo Valori (presidente di I-Jazz), Brahim El Mazned (direttore e fondatore di Visa For Music) e Pasquale Salzano (Ambasciatore d’Italia in Marocco).

All’interno del programma di Visa For Music 2026, la conferenza “Bridging Sounds: Jazz in Global Dialogue” ha riunito professionisti italiani e internazionali per riflettere sul ruolo del jazz quale strumento privilegiato di dialogo interculturale, coesione sociale e cooperazione tra territori. L’incontro, arricchito dagli interventi di vari relatori, è stato focalizzato sulle connessioni tra jazz, world music e l’area del Mediterraneo come spazio condiviso di incontro tra tradizioni e culture.

La delegazione italiana, composta da 30 professionisti tra direttori di festival, giornalisti e operatori culturali riuniti sotto la rete I-Jazz / Italia Jazz, ha visto la partecipazione attiva dei rappresentanti di Tolfa Jazz – guidati dal direttore artistico Alessio Ligi.

Durante la quattro giorni marocchina, la delegazione di Tolfa Jazz ha preso parte a una fitta agenda di speed meeting, showcase dal vivo e tavoli di networking con decine di musicisti, agenti e istituzioni provenienti da Marocco, Africa, Medio Oriente, Europa, Nord e Sud America. Un’intensa attività di scouting e relazione che apre ora nuove prospettive di collaborazione, scambi artistici, co-produzioni e progettualità internazionali per le prossime edizioni del Tolfa Jazz Festival e per gli appuntamenti sul territorio, a partire dal prossimo Happening al Chiostro del 5 dicembre.

«Partecipare per la prima volta al Visa For Music insieme alla delegazione di Italia Jazz è stata un’esperienza di straordinaria ispirazione» – dichiara Alessio Ligi, «Sono stati giorni intensi di ascolti, incontri e scoperte musicali. Portare l’identità di Tolfa Jazz — da sempre legata alla valorizzazione del borgo, alla sostenibilità e all’incontro tra comunità e linguaggi diversi — in un crocevia internazionale così vitale significa costruire ponti concreti tra il Lazio, il Mediterraneo e le scene musicali globali».