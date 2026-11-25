Comunicato stampa

L’assessore regionale ha illustrato in Commissione Bilancio le risorse e gli interventi previsti per il 2027

Roma, 25 novembre 2026. Quasi 30 milioni di euro per sostenere la crescita del turismo, promuovere lo sport come diritto accessibile a tutti e rafforzare le politiche di tutela ambientale e transizione energetica. È quanto prevede la programmazione finanziaria per il 2027 nelle materie di competenza dell’assessore regionale Elena Palazzo, che oggi è intervenuta in Commissione Bilancio nell’ambito dell’esame della proposta di legge regionale sul Bilancio di previsione 2027-2029.

«Con questa programmazione – ha dichiarato l’assessore Elena Palazzo – confermiamo una precisa volontà politica: investire sui territori, sulle persone e sulle opportunità di crescita del Lazio. Sono risorse che si traducono in interventi concreti, con l’obiettivo di rendere la nostra regione sempre più attrattiva, sostenere le famiglie e le comunità, migliorare la qualità della vita e accompagnare lo sviluppo con attenzione alla sostenibilità. In piena sintonia con gli indirizzi del presidente Francesco Rocca, proseguiamo un lavoro che mette al centro le esigenze dei cittadini e valorizza le tante potenzialità del nostro territorio».

SPORT

Per lo sport la Regione stanzia 11 milioni e 993 mila euro, con un incremento di oltre 1,1 milioni di euro sulla parte corrente rispetto al 2026. Una programmazione che consolida la visione dello sport come diritto, strumento di inclusione e leva di sviluppo per le comunità.

Le risorse sostengono la promozione dello sport di base, le attività di Federazioni, Enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, i progetti di inclusione e accessibilità e la continuità delle iniziative rivolte a giovani e famiglie. Proseguiranno anche le collaborazioni con Sport e Salute, a partire dal progetto Sport Kids – Scuola Attiva Lazio.

«Prosegue il nostro impegno a sostegno delle famiglie dopo il grande risultato raggiunto nel 2026 con l’erogazione di oltre 77 mila voucher sportivi da 500 euro, per un investimento superiore a 34 milioni di euro, grazie anche alle risorse del FSE+», ha sottolineato l’assessore Palazzo.

Una quota significativa è destinata ai grandi eventi sportivi internazionali: il Rally di Roma Capitale, la tappa italiana del Mondiale WRC, la comunicazione e la promozione territoriale legate al Giro d’Italia 2027 e il Campionato del Mondo di Motocross FIM. Eventi che rappresentano una straordinaria occasione di promozione internazionale e generano ricadute economiche e turistiche sui territori.

Sul versante degli investimenti, 4 milioni e 678 mila euro sono destinati all’impiantistica sportiva, per la riqualificazione e la manutenzione degli impianti pubblici, il miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità e la realizzazione di tensostrutture polifunzionali, con particolare attenzione ai Comuni che presentano maggiori carenze strutturali.

AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ

Per le politiche ambientali e della transizione energetica si punta ad assicurare la continuità delle attività di tutela e monitoraggio ambientale e sostengono interventi per la diffusione delle energie rinnovabili, il contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria.

Tra le principali voci figura lo stanziamento per ARPA Lazio, volto a garantire la piena operatività dell’Agenzia nelle attività di prevenzione, controllo e tutela ambientale. Sono inoltre confermate le risorse per il monitoraggio della qualità delle acque, la gestione delle aree a elevato rischio di crisi ambientale, l’educazione alla sostenibilità e il coinvolgimento dei cittadini nella salvaguardia del patrimonio naturale, anche attraverso il servizio volontario di vigilanza ecologica e il progetto «Il Lazio, Regione delle bambine e dei bambini».

Sul fronte degli investimenti, la programmazione punta sulle piazze climatiche, per rendere gli spazi urbani più vivibili e resilienti agli effetti del cambiamento climatico, sullo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili, sulle infrastrutture per la mobilità elettrica e sul rafforzamento del progetto «Ossigeno». Particolare attenzione è riservata anche all’educazione ambientale, attraverso il percorso di istituzione del sistema regionale INFEAS, destinato a mettere in rete e qualificare le attività di informazione, formazione ed educazione alla sostenibilità.

TURISMO

La programmazione turistica si sviluppa in coerenza con il Piano Turistico Triennale 2025-2027 e punta a rafforzare la competitività della destinazione Lazio, valorizzando le identità locali e promuovendo un’offerta capace di coinvolgere tutte le province, oltre Roma. Tra gli obiettivi prioritari figurano la destagionalizzazione e la distribuzione dei flussi turistici, il sostegno alle manifestazioni tradizionali, la promozione del brand regionale e la partecipazione alle principali fiere di settore.

Sono previsti stanziamenti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, per la promozione delle manifestazioni tradizionali e per le attività di promozione del brand Lazio e della campagna «C’è tutto un Lazio intorno». A questi si aggiungono le somme destinate al Fondo per la promozione della Rete dei Cammini del Lazio, con l’obiettivo di sostenere la valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale e paesaggistico regionale e rafforzare il turismo lento e sostenibile.

«La sfida – ha concluso l’assessore Palazzo – è trasformare gli investimenti in risultati tangibili. Vogliamo dare continuità alle politiche avviate e rafforzare il percorso di crescita che stiamo portando avanti con il presidente Rocca e con tutta la Giunta regionale».