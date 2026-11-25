Comunicato stampa

“Nel Lazio Nord la cooperazione è la prima risposta contro la violenza. C’è una violenza che non lascia lividi. È quella che ti toglie il lavoro, il reddito, la possibilità di scegliere. È quella che ti costringe a restare perché non hai dove andare. E contro questa violenza, forse la più subdola, le parole non bastano.

Serve autonomia. E a costruirla, ogni giorno, sono le cooperative di Confcooperative Lazio Nord.

Le nostre cooperative intervengono direttamente sulla condizione materiale delle donne. Sono imprese dove le lavoratrici, come i lavoratori, sono al centro, per il loro ruolo e per i loro bisogni. Luoghi di responsabilità, di condivisione e di partecipazione, dove nessuno è solo un numero.

Sono innanzitutto luoghi di solidarietà e di inclusione che mettono al centro le persone. E questo vale nelle realtà più grandi, ma vale ancora di più nei territori del Lazio Nord, dove la cooperativa diventa spesso l’unica risposta immediata al bisogno di lavoro.

Dalle cooperative sociali che accolgono e accompagnano, alle cooperative di lavoro che creano occupazione femminile stabile e dignitosa, alle piccole realtà nate nei paesi e nei quartieri: è una rete che dà alle donne reddito, voce, comunità.

E una donna autonoma è una donna più libera. Più libera di denunciare, di scegliere, di ricostruire la propria vita.

Per Confcooperative Lazio Nord questa è prevenzione concreta: costruire lavoro, comunità e dignità, perché nessuna donna debba restare sola”.

Ufficio Stampa

Fabio Sebastiani

3383716833

ufficiostampa@confcooperativelazionord.it

Gaia Todini

3409679039

todini.g@confcooperativelazionord.it