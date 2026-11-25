In prossimità della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Se domani non torno si impone come una delle opere italiane più necessarie dell’anno. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e ad Alice nella Città, il film diretto da Paola Randi, scritto con Lisa Nur Sultan e ispirato al libro Cara Giulia di Gino Cecchettin e Marco Franzoso, porta sul grande schermo la storia di Giulia Cecchettin, trasformando una tragedia che ha segnato il Paese in una riflessione collettiva.

Prodotto da Notorious Pictures in collaborazione con Mediaset, Sky Cinema e la Fondazione Giulia Cecchettin, il film non si limita a raccontare un femminicidio. La sua forza sta nel mostrare ciò che precede la violenza estrema: i meccanismi culturali, i modelli relazionali distorti, l’idea di possesso che ancora attraversa una parte della società. Attraverso uno sguardo intimo, l’opera invita a riconoscere le radici profonde della violenza di genere, che trovano terreno fertile in una cultura patriarcale che continua a reiterarsi.

Non è un caso che dopo l’uscita del film, afferma Mariangela Zanni la presidente del Centro Veneto Progetto Donna con sede a Padova, il numero antiviolenza 1522 per tutta Italia abbia registrato un incremento delle chiamate. Molte giovani hanno iniziato a riconoscere come forme di controllo comportamenti troppo spesso considerati normali: richieste di geolocalizzazione, controllo del cellulare, messaggi ossessivi, imposizioni sull’abbigliamento. Altre telefonate sono iniziate ad arrivare da ragazze e ragazzi preoccupati per situazioni vissute all’interno delle proprie famiglie. È forse il risultato più importante che un film possa ottenere: oltre a emozionare, offrire strumenti per leggere la realtà.

In questo senso, Se domani non torno pone al centro un tema cruciale: la necessità di un’educazione sessuo-affettiva fondata sul rispetto, sul consenso e sulla parità. Perché l’eliminazione della violenza di genere non riguarda solo le vittime o i colpevoli, ma chiunque partecipi alla costruzione dell’immaginario collettivo. Nessuno escluso.

C’è poi un altro aspetto importante, quello dell’attenzione al linguaggio. Le parole con cui descriviamo ruoli, relazioni e identità non sono mai neutre. La loro evoluzione è lo specchio dei valori di una società e può contribuire a rendere visibili dinamiche che per troppo tempo sono rimaste nell’ombra.

In un territorio come quello del lago di Bracciano, segnato negli ultimi anni da vicende di femminicidio che hanno profondamente colpito la comunità, questo film assume un significato ulteriore.

Interpretato da Filippo Timi, Tecla Bossi, Sabrina Martina, Tommaso Allione, Se domani non torno ricorda che ciascuno può “fare rumore” per cambiare il terreno culturale su cui la violenza fa presa e che il cinema può veicolare messaggi di trasformazione.

Marzia Onorato