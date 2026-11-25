Comunicato stampa

L’Assessora alla Scuola del Municipio XIII di Roma Capitale, Arianna Ugolini: “Non possiamo lasciare sola la scuola, i docenti, gli studenti e le famiglie. Ora è necessario individuare i responsabili e prevenire nuovi episodi”

Roma, 25 novembre 2026

Si è svolto ieri sera davanti alla sede Bachelet dell’Istituto Einstein-Bachelet di via Nazareth 150 un presidio promosso dalla dirigenza, docenti e istituzioni del territorio dopo l’ennesimo furto di rame che ha colpito l’istituto.

L’iniziativa è nata spontaneamente in seguito all’ennesimo episodio scoperto nella mattinata di martedì 24 novembre, quando è stata accertata la manomissione della cabina elettrica esterna dell’istituto e la sottrazione di alcuni metri di cavo in rame, con conseguente interruzione dell’energia elettrica.

“Abbiamo scoperto che la cabina elettrica esterna è stata manomessa da ignoti”, ha dichiarato Stefania Cardillo, la dirigente scolastica, “Siamo stati allertati dalla ditta incaricata del ripristino della corrente. Siamo molto preoccupati perché lo stesso episodio si era già verificato durante l’estate, quando la scuola era stata oggetto di un importante furto di rame. Nella notte sono stati sottratti circa sei metri di cavo e interrotto esclusivamente il collegamento che alimenta l’istituto scolastico rispetto alle altre utenze collegate alla stessa cabina. Ho già provveduto a presentare denuncia e a segnalare l’accaduto”.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza dell’istituto, già duramente colpito nei mesi estivi da un furto di circa sei chilometri di cavi in rame. Al presidio ha partecipato anche l’Assessora alla Scuola del Municipio XIII di Roma Capitale, Arianna Ugolini, che ha espresso vicinanza alla comunità scolastica. “Ho voluto essere qui perché come istituzione siamo convinti che la scuola rappresenti un presidio democratico, sociale e culturale fondamentale del territorio e va difesa e sostenuta”, ha detto Arianna Ugolini, “È indispensabile che le forze dell’ordine possano individuare al più presto i responsabili di questi episodi e che vengano adottate tutte le misure necessarie per garantire la messa in sicurezza dell’istituto e il ripristino del regolare svolgimento delle lezioni”.

Il presidio di ieri sera ha rappresentato un momento di mobilitazione e solidarietà della comunità scolastica dell’Einstein-Bachelet unita nel chiedere maggiore tutela per la scuola e per il diritto allo studio.