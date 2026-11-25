Comunicato stampa

Ogni 25 novembre siamo chiamate a interrogarci sulle radici profonde della violenza maschile contro le donne e sulle responsabilità politiche, culturali e collettive che abbiamo nel contrastarla.

Non può essere soltanto una giornata di commemorazione, ma deve essere una giornata di impegno, di mobilitazione e di rinnovata assunzione di responsabilità.

Come ha ricordato la nostra segretaria nazionale Elly Schlein, «la violenza contro le donne nella nostra società non è episodica, è strutturale. E per sradicarla non basta la repressione, serve la prevenzione».

Per questo, come Partito Democratico, chiediamo l’introduzione dell’educazione sessuo-affettiva obbligatoria in tutti i cicli scolastici, la formazione specifica di chi opera nelle pubbliche amministrazioni, nelle forze dell’ordine e nella magistratura, il rafforzamento dei centri antiviolenza, la responsabilizzazione delle piattaforme digitali e una legge che riconosca chiaramente che senza consenso è sempre violenza.

Contrastare la violenza significa mettere in discussione la cultura patriarcale e del possesso, ma anche intervenire sulle disuguaglianze economiche e sociali che limitano la libertà e l’autodeterminazione delle donne.

Significa battersi per la parità salariale, il salario minimo, l’indipendenza economica, i congedi paritari e un sistema di welfare capace di redistribuire il carico del lavoro di cura.

Perché, come sottolinea Elly Schlein, «la libertà delle donne non è negoziabile. È una questione di democrazia».

Come Conferenza delle Donne Democratiche, siamo impegnate ogni giorno a tradurre questi principi in proposte e iniziative politiche concrete, ribadendo la necessità di un cambio di paradigma. Non chiediamo alle donne di diventare esperte di sopravvivenza. Chiediamo alla Repubblica di rendere pieno il loro diritto di vivere, scegliere, essere libere.

È questa la direzione dell’Agenda femminista per l’alternativa, che stiamo costruendo nel Partito Democratico insieme a Elly Schlein: non un singolo capitolo del programma, ma un’altra idea di Paese, fondata sull’indipendenza economica delle donne, sulla condivisione del tempo di cura e sulla prevenzione come diritto.

La prevenzione si finanzia, non si declama. Per questo continuiamo a chiedere risorse stabili per i centri antiviolenza e le case rifugio, per il reddito di libertà, per l’accesso al lavoro e per l’educazione al rispetto e al consenso.

Il 25 novembre non deve insegnarci a convivere con le assenze, ma impegnarci a cambiare ciò che le rende possibili.

Oggi e ogni giorno.

La Conferenza delle Donne Democratiche è uno spazio di partecipazione, elaborazione politica e mobilitazione per costruire una società più giusta, libera e paritaria.

Vogliamo far crescere una comunità di donne, di esperienze, di competenze e di lotte, capace di trasformare le istanze femministe in azione politica.

Partecipa anche tu. Costruiamo insieme il cambiamento.

ADERISCI ALLA CONFERENZA

DELLE DONNE DEMOCRATICHE

Roberta Mori

Portavoce nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche