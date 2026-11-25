Comunicato stampa

Protezione, autonomia e prevenzione al centro delle politiche regionali per sostenere le donne e promuovere la cultura del rispetto

Roma, 25 novembre 2026 – Rafforzamento della rete di protezione, sostegno all’autonomia e all’indipendenza delle donne e investimenti sulla prevenzione.

Sono questi gli obiettivi al centro della conferenza promossa dalla Regione Lazio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si è tenuta oggi a Roma, dalle ore 17, presso Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia, un momento di confronto tra istituzioni, operatori, associazioni e testimoni per fare il punto sugli interventi regionali e rilanciare un impegno condiviso contro ogni forma di violenza di genere.

Sono intervenuti l’assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile Simona Baldassarre, il direttore generale della ASL Roma 1 Giuseppe Quintavalle e il procuratore capo di Tivoli Andrea Calice. Ha moderato l’incontro l’attrice Maria Grazia Cucinotta.

Nel corso della giornata è stato presentato il Protocollo di intesa tra Regione Lazio, AOU Sant’Andrea e Centro di Formazione Regionale Spallanzani per la formazione degli operatori sanitari sull’accoglienza in pronto soccorso delle vittime di violenza, con gli interventi di Cristina Matranga, direttore generale dell’INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS, e Francesca Milito, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea di Roma. Al centro della giornata l’impegno della Regione Lazio a rendere sempre più capillare ed efficace il sistema di prevenzione, protezione e sostegno alle donne.

«Oggi è una giornata importante della Regione Lazio, dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Papa Francesco definiva la violenza sulle donne una “velenosa gramigna” da estirpare dalle radici. E il Presidente Sergio Mattarella ci ha ricordato che è un fallimento dell’intera società. I dati del Viminale mostrano un lieve calo dei femminicidi. È un segnale incoraggiante, ma ovviamente non basta. Per questo serve un cambiamento culturale profondo, che parta dalla famiglia e coinvolga scuole, associazioni e istituzioni. Dobbiamo educare soprattutto i giovani al rispetto e a costruire relazioni sane, contrastando quei modelli di possesso e prevaricazione diffusi anche attraverso i social. Come Regione Lazio investiamo importanti risorse per contrastare la violenza di genere. Sosteniamo i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, aiutiamo le donne a ritrovare la propria indipendenza economica e abitativa con il Contributo di Libertà e nuove misure per l’accesso alla casa, e siamo vicini agli orfani delle vittime di femminicidio. Investiamo inoltre nei Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV). Con il progetto “Ti Rispetto” lavoriamo nelle scuole per educare le nuove generazioni e formiamo giovani Ambasciatori del Rispetto. Rivolgo alle donne un appello: denunciate perché non siete sole, come diceva Franca Viola l’onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce», ha dichiarato l’assessore a Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio Simona Baldassarre.

SCHEDA REGIONE LAZIO

La rete regionale conta oggi 47 Centri Antiviolenza (CAV) e 18 Case Rifugio (CR). Dal 2023 a tutto il 2025 i CAV hanno accolto 15.131 donne, 5.028 delle quali prese in carico in percorsi di uscita dalla violenza. Nelle Case Rifugio, dal 2023 a settembre 2025, sono state ospitate 353 donne, nella maggior parte dei casi con figli.

Nel 2026 la Regione Lazio ha programmato oltre 12,5 milioni di euro per rafforzare il sistema regionale di prevenzione, protezione e sostegno alle donne vittime di violenza. Di queste risorse, oltre 3,5 milioni di euro sono destinati ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio già esistenti e circa 3,8 milioni di euro alla realizzazione di nuove strutture, con l’obiettivo di rendere la rete ancora più capillare sul territorio.

Tra gli interventi figurano:

1,1 milioni di euro per sostenere l’autonomia abitativa delle donne ospitate nelle Case Rifugio e nelle Case di semiautonomia o seguite dai Centri Antiviolenza; oltre un milione di euro per rafforzare gli sportelli antiviolenza presso ospedali e istituzioni pubbliche, garantendo servizi di ascolto, accoglienza e supporto alle donne e alle minori vittime di violenza;



circa 1,4 milioni di euro per l’istituzione e il potenziamento dei Centri per uomini autori di violenza di genere, attraverso percorsi finalizzati a prevenire la reiterazione dei comportamenti violenti;

262.500 euro di risorse aggiuntive per rafforzare i percorsi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, favorendone l’indipendenza economica;

un milione di euro per il Contributo di Libertà, misura tuttora attiva che prevede un sostegno di 5.000 euro per beneficiaria per favorire l’autonomia personale, abitativa e professionale;

600.000 euro nel 2026 per sostenere gli orfani delle vittime di femminicidio, con un contributo individuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario avente diritto. Gli stanziamenti complessivi per il triennio 2026-2028 ammontano a 900.000 euro;

100.000 euro per progetti sperimentali dedicati all’utilizzo di dispositivi antiviolenza da parte delle operatrici delle stazioni e dei terminal del trasporto pubblico.

La Regione Lazio, attraverso Lazio Innova, ha avviato l’iniziativa “Impresa Rosa Regione Lazio”, che prevede:

contributi a fondo perduto da 1.800 a 6.000 euro destinati alle micro e piccole imprese del Lazio per ottenere la certificazione di parità di genere UNI/PdR 125:2022;

il riconoscimento del marchio “Impresa Rosa Regione Lazio” alle imprese in possesso della certificazione.

La Regione Lazio ha avviato l’iter amministrativo sotteso all’ottenimento della prassi di riferimento Uni/PdR 180:2026 sulla Valutazione di Impatto di Genere delle politiche pubbliche. Si tratta di uno strumento strategico per integrare la prospettiva di genere nelle decisioni e negli investimenti pubblici.

La Regione Lazio ha approvato, con la DGR n. 1272 del 18 dicembre 2025, la disciplina per l’assegnazione di alloggi ERP/ERS alle donne vittime di violenza e ai loro figli in condizioni di disagio economico. Sono stati individuati 39 alloggi, con assegnazioni della durata massima di cinque anni, prorogabili per ulteriori cinque, per favorire l’autonomia abitativa delle donne.

Gratuito Patrocinio e Assistenza Legale

Fondo di Solidarietà per il Patrocinio Legale: Istituzione di un fondo regionale (in convenzione con gli Ordini degli Avvocati) per coprire le spese legali e le consulenze tecniche sia in ambito penale che civile , a tutela delle donne che sostengono percorsi giudiziari derivanti dagli abusi subiti.

Sul fronte della prevenzione, la Regione punta sulle nuove generazioni con la seconda edizione di “Ti Rispetto”, progetto realizzato con il supporto di Lazio Innova e rivolto a studenti, docenti e famiglie per contrastare la violenza di genere, il bullismo e il cyberbullismo e diffondere una cultura del rispetto, della parità e dell’inclusione.

Istituito nel 2024, l’Osservatorio regionale Pari Opportunità svolge, inoltre, attività di monitoraggio, ricerca e sensibilizzazione per analizzare il fenomeno della violenza di genere e valutare l’efficacia delle politiche regionali, con particolare attenzione anche al mondo del lavoro.