Comunicato stampa

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) esprime profonda preoccupazione per le anticipazioni dell’indagine ESPAD Italia 2026, condotta dall’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa su un campione rappresentativo di 19.065 studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Circa 679mila ragazzi tra i 15 e i 19 anni, pari al 27,4% della popolazione studentesca di riferimento, trascorrono oltre quattro ore al giorno su chat e social network nelle giornate scolastiche. L’11,5% supera le sei ore, mentre l’8,4% presenta indicatori di utilizzo problematico, con un’incidenza quasi doppia tra le ragazze.

La questione assume particolare rilevanza sotto il profilo psicologico ed evolutivo. Durante l’adolescenza, il riconoscimento dei coetanei concorre alla costruzione dell’identità personale e alla maturazione dell’autostima. Le piattaforme digitali intervengono in questo processo rendendo il consenso sociale quantificabile, pubblico e continuamente verificabile. Il rischio è che la percezione del proprio valore dipenda in misura crescente dal giudizio altrui, alimentando una ricerca di approvazione che può ostacolare lo sviluppo dell’autonomia emotiva.

In presenza di fragilità preesistenti, la connessione può assumere una funzione compensatoria rispetto alla solitudine, all’ansia o al senso di inadeguatezza. Il disagio può favorire il ricorso ai social network e, a sua volta, essere accentuato da determinate esperienze digitali. La maggiore incidenza dell’utilizzo problematico tra le studentesse merita un approfondimento specifico, anche in relazione alla pressione dei modelli estetici, all’esposizione al giudizio sul corpo e alle aspettative sociali legate all’immagine femminile. Tali dinamiche richiedono attenzione specialistica, senza stabilire automatismi tra abitudini digitali e condizioni psicopatologiche.

Sul piano pedagogico, preoccupa la possibile contrazione degli spazi esperienziali nei quali si apprendono la gestione della frustrazione, la capacità di attendere, la concentrazione prolungata e la mediazione dei conflitti. La fatica dell’apprendimento, che richiede gradualità, esercizio e disponibilità ad affrontare l’insuccesso, rischia di entrare in contrasto con abitudini maturate in ambienti comunicativi caratterizzati dalla rapidità delle interazioni e dall’immediatezza delle gratificazioni.

Sarebbe tuttavia fuorviante circoscrivere il problema alla condotta degli adolescenti. Una società che attribuisce crescente importanza alla visibilità, alla competizione e al consenso difficilmente può rimproverare alle nuove generazioni di averne interiorizzato i criteri. Appare altrettanto contraddittorio pretendere dai minori capacità di autoregolazione senza affrontare le responsabilità delle piattaforme commerciali, i cui interessi economici sono legati anche al prolungamento della permanenza degli utenti online.

Il divieto dello smartphone in classe rappresenta una misura opportuna, ma non esaurisce la responsabilità educativa delle istituzioni. Occorre interrogarsi sulla qualità delle occasioni di socializzazione offerte agli adolescenti, sull’accessibilità delle attività culturali e sportive e sulle disuguaglianze territoriali che possono rendere l’ambiente digitale uno dei pochi spazi di aggregazione effettivamente disponibili. Anche le famiglie sono chiamate a recuperare una maggiore coerenza educativa, evitando di delegare alla tecnologia funzioni relazionali che appartengono alla responsabilità degli adulti.

Al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, si chiede di ricondurre a una strategia nazionale unitaria e permanente le misure già previste in materia di educazione digitale e prevenzione delle dipendenze comportamentali. La formazione dei docenti, per quanto necessaria, non può sostituire l’intervento di figure specialistiche. È indispensabile garantire, fin dalla scuola secondaria di primo grado, un supporto psicologico accessibile e una collaborazione stabile con i servizi sociosanitari territoriali, senza attribuire agli insegnanti improprie funzioni cliniche o assistenziali.

A partire dall’anno scolastico 2027/2028, la valutazione degli interventi dovrebbe essere affidata, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, a organismi di ricerca qualificati, attraverso indicatori riguardanti la qualità del riposo, l’autoregolazione, la partecipazione scolastica e il benessere relazionale degli studenti. La pubblicazione di una relazione annuale consentirebbe di individuare le misure realmente efficaci e di correggere quelle inadeguate, senza introdurre ulteriori adempimenti burocratici per il personale docente.

Non è più accettabile misurare l’impegno istituzionale attraverso il numero dei progetti finanziati anziché sulla base dei risultati conseguiti. La scuola non può diventare il luogo nel quale si tenta di riparare ciò che il sistema economico, sociale e familiare non riesce a governare. Alla politica spetta il compito di sottrarre la prevenzione alla frammentarietà delle iniziative, assicurandole continuità finanziaria, competenze specialistiche e strumenti indipendenti di valutazione. Su questi risultati, e non sulla reiterazione degli annunci, dovrà essere giudicata l’efficacia delle scelte istituzionali.

prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU