Comunicato stampa

CERVETERI – Prende il via domenica 29 novembre alle ore 11:00 a Cerenova, presso il Georg’s Bar (ex Martin’s House, in Viale Campo di Mare 4), #Cerveteri2040, il percorso di ascolto e progettazione partecipata promosso dal movimento Governo Civico per Cerveteri in vista delle elezioni amministrative del 2027.

Protagonista e relatore principale dell’appuntamento sarà Alessio Pascucci, fondatore del movimento e Sindaco di Cerveteri dal 2012 al 2022, affiancato dagli assessori, dai consiglieri comunali e dal Direttivo di Governo Civico.

«#Cerveteri2040 nasce come un laboratorio politico, un luogo di confronto e una comunità che condivide energia per mettere a sistema le tante idee sulla città di domani» ha dichiarato Alessio Pascucci. «Negli ultimi quindici anni siamo stati la prima forza politica di Cerveteri e, verso l’appuntamento elettorale del 2027, vogliamo rilanciare il metodo partecipativo che da sempre contraddistingue la nostra storia. Dopo una prima fase di assemblee interne molto partecipate ed entusiasmanti, apriamo ora il confronto a tutta la cittadinanza».

L’incontro di domenica servirà a presentare ufficialmente i tavoli di lavoro operativi, suddivisi per ambiti tematici, attraverso cui definire priorità e proposte concrete per il futuro del territorio. Un percorso che unirà l’entusiasmo dei cittadini all’esperienza maturata sul campo dagli amministratori del movimento.

L’invito è aperto alla stampa e a tutte le cittadine e a tutti i cittadini.