Comunicato stampa

Contro la violenza di genere: educare al rispetto per costruire il futuro

Problema sociale di estrema rilevanza che richiede attenzione, sensibilizzazione e prevenzione, soprattutto tra le giovani generazioni: la violenza di genere si combatte educando al rispetto, all’uguaglianza e alla libertà ma anche insegnando che l’amore deve basarsi sulla fiducia e sulla condivisione, non sul possesso o sulla gelosia. Ed è il controllo ossessivo all’interno delle relazioni il cardine del lungometraggio “L’acqua non è mai ferma” di Roberto Mariotti, film che fornisce un importantissimo contributo a questa riflessione, affrontando, all’interno di un’architettura noir, il tema della violenza psicologica, forse meno appariscente o visibile ma più subdola ed ugualmente pericolosa rispetto a quella fisica. E mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli hanno partecipato all’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ladispoli dedicata alla proiezione del film, girato ad Anguillara, e al dibattito in sala con il regista Roberto Mariotti e la sceneggiatrice Ilaria Jovine. «E’ necessario imparare a riconoscere la violenza nell’ambito delle relazioni – ha sottolineato l’Assessore Margherita Frappa dopo la proiezione al Cinema Freccia di Ladispoli – e il linguaggio cinematografico ci aiuta a trasmettere messaggi importanti in forme più efficaci perché arriva direttamente e senza filtri al pubblico. La prevaricazione può iniziare con una parola offensiva, un divieto, una minaccia o un atteggiamento di controllo. Non bisogna mai sottovalutare i segnali di intimidazione e sopraffazione. Dobbiamo imparare – ha aggiunto – che l’amore non è mai possesso. Nostro è solo ciò che doniamo in modo disinteressato». Roberto Mariotti e Ilaria Jovine, rispondendo alle domande del pubblico, hanno sottolineato l’importanza di distinguere, nelle relazioni e nelle persone, l’apparenza dalla realtà. Il film mostra una forma di violenza sottile, – hanno spiegato – spesso difficile da riconoscere: quella che si nasconde dietro gesti apparentemente premurosi, disponibilità economica e atteggiamenti di protezione, trasformandosi però in controllo e limitazione della libertà altrui. “Mi ha sempre affascinato il genere noir, – ha dichiarato il regista – perché è il genere che meglio riesce a cogliere i conflitti e le divisioni interne all’uomo». Una lezione che resta, quella di oggi, – è stato sottolineato- perché solo attraverso l’educazione ai sentimenti è possibile sconfiggere la sottocultura del sopruso, del possesso e della sopraffazione.