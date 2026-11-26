Comunicato stampa

Bracciano – Biblioteca Bartolomea Orsini

Progetto di promozione della lettura 2026/2027

Leggere per ascoltare: una storia, un racconto, una voce. Leggere per sentire: battiti, vibrazioni, emozioni. Leggere per toccare: e dunque leggere al tatto. Leggere per vedere: la vita, l’anima, il passato ma anche il futuro. Leggere per gustare: uno stile, un’intuizione, un sentimento.

Leggere a cinque sensi. Perché leggere ha cinque sensi. Leggere per conoscere e capire, per esplorare e scoprire, per immaginare e fantasticare. Leggere per vivere altre vite. Leggere perfino con leggerezza. Leggere attraverso letture ad alta voce e libri tattili, leggere in laboratori scolastici e in incontri di formazione, leggere in centri anziani, centri diurni e case famiglia, leggere in un bosco, leggere grazie a podcast e itinerari sonori. Perché leggere è, come sosteneva Luis Sepulveda, “l’antidoto contro il terribile antidoto della vecchiaia”. E perché i libri, spiegava Jean-Paul Sartre, “sono stati i miei uccelli e i miei nidi, i miei animali domestici, la mia stalla e la mia campagna”. E leggere libri, sospirava Wislawa Szymborska, “è il gioco più bello che l’umanità abbia inventato”.

“Leggere a 5 sensi”, progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura, vincitore del bando “Leggere per tutti 2025”, è un progetto del Comune di Bracciano, Biblioteca Bartolomea Orsini, in collaborazione con Ti con Zero ETS. Partner del progetto: Federazione Nazionale Pro Ciechi, Istituto Comprensivo di Bracciano, Del Vecchio Editore, Edizioni La Meridiana e Giunti al Punto Bracciano.

“Leggere a 5 sensi” si tiene a Bracciano da novembre 2026 a ottobre 2027 con un calendario ricco di appuntamenti, tra seminari di formazione su alta leggibilità e libro tattile, podcasting e laboratori di promozione della lettura, ceramica e arte, letteratura e territorio, mostra tattile e festival nel bosco.

Partecipano Caterina Acampora, social media manager; Stefano Alfano e Pietro Vecchiarelli, formatori per la Federazione Pro Ciechi; Valentina Bettini, insegnante e ceramista; Marzia Coronati, radiodocumentarista; Luca Cristiano, scrittore; Eleonora Pasqua, logopedista e formatrice; Fernanda Pessolano, artista e operatrice culturale; Marco Pastonesi, scrittore e giornalista; Ornella Ricci, illustratrice; Irene Scarpati, direttrice editoriale; Ilaria Troncacci, operatrice culturale; Gruppo Lettori Volontari; Taxa, divulgazione scientifica; Compagnia Bianco Teatro; Mommi Lab, laboratorio di ceramica; Margot Theatre; Collettivo informale di Maria Giulia Colace.

Ufficio stampa

Ti con Zero Tel 3498728813