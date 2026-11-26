Comunicato stampa

attività di sensibilizzazione che sono state organizzate nell’istituto comprensivo San Francesco di Anguillara Sabazia il giorno mercoledì 25 e giovedì 26 novembre da Cosp Tecno Service in collaborazione con l’amministrazione comunale, sono state organizzate delle attività di sensibilizzazione.

Agli alunni è stato dedicato un intervento sul littering: 24 classi dell’Istituto Comprensivo, 520 alunni hanno lavorato sulle conseguenze dell’abbandono dei rifiuti con 300 puzzle didattici, mentre per gli insegnanti è stato realizzato un Padlet digitale sulla raccolta differenziata che sarà presentato il 2 dicembre come supporto alle attività in aula. Con COSP Tecno Service sono stati inoltre consegnati alla scuola 100 contenitori cartonati per la raccolta interna e contenitori di prossimità presso i corridoi dell’istituto in modo da poter migliorare la raccolta differenziata.