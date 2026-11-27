Comunicato stampa

“Dopo un lungo lavoro di approfondimento, sopralluoghi e interlocuzioni tra Municipio, Roma Capitale e Acea Ato 2, e dopo l’approvazione del preventivo di Acea Ato 2 da parte del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale, nella giornata di ieri ci è stata comunicata la programmazione degli interventi, e le relative tempistiche, per il risanamento della condotta di via Antonio Labranca a La Giustiniana.

Si tratta di una problematica emersa addirittura prima del nostro insediamento nel 2021 su cui abbiamo lavorato da inizio consiliatura e per cui, soprattutto a seguito del peggioramento registrato nel corso del 2025, ha richiesto ulteriori verifiche e numerosi solleciti. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno consentito di accertare la presenza, al di sotto della sede stradale, di numerose condotte, anche di proprietà privata, che non sono mai state prese in carico. In particolare, per la condotta che risulta lesionata, che sarebbe stata realizzata dal vecchio consorzio Giustinianella e mai consegnata ufficialmente a Roma capitale, risulterebbero allacciate anche alcune delle utenze di via Giulio Galli. Al netto di tutte queste difficoltà, Roma Capitale si è comunque assunta la responsabilità di intervenire su 150 metri di condotta, nel tratto compreso tra via Cassia e i civici 22-24 di via Antonio Labranca.

Nella giornata di ieri ci è stato quindi comunicato da Acea Ato 2 che è già stato effettuato l’ordine del materiale necessario, il cui arrivo è previsto entro il 10 dicembre e che, salvo imprevisti, le lavorazioni partiranno prima delle festività natalizie. L’intervento, che riguarda anche la sistemazione di due pozzetti e il ripristino delle aree interessate, dovrebbe concludersi entro la metà di gennaio.

Alla luce del lavoro svolto per la progettazione e la realizzazione dei lavori, come Municipio riteniamo opportuno promuovere una mappatura completa di tutti i sottoservizi e delle condutture presenti nel sottosuolo, comprese quelle di proprietà privata, al fine di disporre di un quadro conoscitivo aggiornato e condiviso e prevenire il ripetersi di problematiche analoghe in futuro.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi.