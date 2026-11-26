Comunicato stampa

Dieci anni di arte e cura sociale, bellezza restituita e rinascita: lunedì 30 novembre al Polo Culturale La Vaccheria, l’evento firmato Tricostarc ETS e Giusy Giambertone

Roma, giovedì 26 novembre 2026

Lunedì 30 novembre 2026, alle ore 19:30, presso il Polo Culturale La Vaccheria di Roma (Via Giovanni l’Eltore, 35), Giusy Giambertone e Tricostarc ETS celebrano dieci anni di arte e cura sociale, bellezza e rinascita delle donne pazienti oncologiche, presentando il volume DIECI. Dieci anni di bellezza restituita, con 113 donne protagoniste che esprimono con gioia e riconoscenza la propria rinascita, e lanciando il nuovo calendario VULCANIKA 2027.

Fin dall’inizio la scelta è stata chiara: non darla vinta alla malattia, non lasciare che la diagnosi o la perdita dei capelli diventino l’unica identità di una donna e rifiutare la pietà in favore della forza, dell’ironia, della leggerezza e della dignità.

Cresciuta tra i laboratori di famiglia, i tessuti e il rumore delle macchine, Giusy Giambertone ha trasformato un mestiere ereditato in una scelta culturale e sociale. Coniando il termine tricoprotesi, lavorando sulla leggerezza delle strutture, sull’economia circolare dei capelli donati e sull’accessibilità economica sintetizzata dal principio di ridurre i margini per non lasciare nessuno ai margini, ha portato avanti quella che chiama alfabetizzazione estetica e “pedagogia dell’aver cura”. “Prendersi cura dell’immagine durante un percorso oncologico non significa assecondare la vanità, ma tutelare il diritto a riconoscersi allo specchio, ad abitare la propria identità e a restare dentro la vita sociale”, spiega Giusy Giambertone.

In questo percorso, il gioco assume un valore quasi sacrale: sul set, tra trucco, parrucche, abiti sartoriali, parrucche scultura e risate, le donne smettono per qualche ora di essere soltanto sottoposte a una diagnosi o a un protocollo per tornare a essere modelle, attrici, complici e protagoniste.

Il libro DIECI raccoglie storie, volti, backstage e memorie di un album di famiglia corale fatto di sarte, truccatori, acconciatori tricotecnici, volontari, caregiver, medici, amici, alleati e grandi maestri e autori della fotografia che si sono succeduti nelle varie edizioni da Letizia Battaglia a Rino Barillari, da Italo Zannier a Cesare Colognesi, Gianmarco Chieregato, Fabrizio Cestari e Mario Belfiore insieme allo sguardo sul dietro le quinte di Monica “Momo” Magini.

Quello che oggi è un percorso editoriale, fotografico e sociale lungo un decennio non nasce a tavolino, ma da un incontro e da una promessa maturata circa dieci anni fa accanto a Stefania, prima musa ispiratrice in attesa della figlia Elisa durante una diagnosi complessa, all’interno del cammino di Tricologia Solidale, Banca della Parrucca e donazione dei capelli Hair Smile.

Accanto al racconto umano, il volume restituisce anche la rendicontazione curata con il rigore di Amelia, ripercorrendo dieci anni attraverso 113 modelle, 11.300 scatti fotografici, 89.918 chilometri percorsi, 491 parrucche realizzate, 389 abiti confezionati, 403 cambi di scarpe, 255 tricotecnici e volontari, 169 pazienti coinvolte nelle performance, 54.000 parole, migliaia di ospiti nei dieci vernissage e l’impatto solidale della Banca della Parrucca e di Hair Smile, che conta 51.450 capelli donati registrati al 1° ottobre 2026.

La presentazione del libro DIECI coincide con il lancio di VULCANIKA 2027 – Dalla fragilità alla forma, realizzato sull’Etna con la collaborazione fotografica di Mario Belfiore e le donne protagoniste: un progetto che unisce energia vulcanica, trasformazione e rinascita e che non chiude un ciclo, ma apre il secondo decennio di impegno culturale e sociale, con il patrocinio di Regione Lazio, Consiglio Regionale del Lazio, Croce Rossa Italiana, Europa Donna Italia e Fondazione Prometeus ONLUS.