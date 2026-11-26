Comunicato stampa

Il Biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano interviene nel dibattito sulla mensa ospedaliera: chiediamo il ripristino della cucina e del servizio di ristorazione, valorizzando le produzioni biologiche locali. La salute dei pazienti, la dignità del cibo e il futuro dell’agricoltura del territorio sono questioni strettamente connesse.

Il 13 ottobre 2026 il Biodistretto ha partecipato al Consiglio comunale di Bracciano per seguire la discussione sulla mensa dell’Ospedale Padre Pio, attualmente chiusa, ufficialmente per interventi di ristrutturazione. Nel dibattito è emersa anche l’ipotesi di destinare quegli spazi ad altre funzioni. Al di là delle decisioni sulla destinazione dei locali, riteniamo fondamentale riportare al centro una questione che riguarda tutti: la qualità del cibo servito ai pazienti e il valore che una mensa ospedaliera può generare per il territorio.

Per noi la questione è chiara: il cibo è parte integrante della cura.

Una persona ricoverata, anziana o fragile ha bisogno di un’alimentazione adeguata, equilibrata e nutriente. Le linee guida della European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) sottolineano l’importanza della valutazione nutrizionale e del supporto alimentare personalizzato durante la degenza. La malnutrizione ospedaliera è associata a maggiori complicazioni, mortalità, durata della degenza e costi sanitari [1].

Uno studio clinico del 2017, condotto su pazienti ospedalizzati con malnutrizione, ha osservato una degenza media di 6,4 giorni nel gruppo sottoposto a un intervento nutrizionale personalizzato, contro 8,4 giorni nel gruppo di controllo [2]. È un risultato da interpretare con cautela, che non dimostra che il biologico o il cibo locale riducano automaticamente i tempi di ricovero. Dimostra però quanto la nutrizione debba essere considerata una componente concreta dell’assistenza sanitaria.

Non chiediamo quindi soltanto prodotti biologici: chiediamo attenzione alla qualità delle materie prime, alla freschezza, alla corretta preparazione e all’adeguatezza nutrizionale dei pasti.

Perché non costruire una filiera corta che porti i prodotti del nostro territorio direttamente alla mensa dell’ospedale?

Il Biodistretto riunisce aziende agricole biologiche, produttori, allevatori e pescatori. Le nostre aziende coltivano ortaggi, producono olio, cereali, legumi e frutta e allevano animali nel rispetto dei cicli naturali e del benessere animale. Queste produzioni potrebbero contribuire a garantire ai pazienti alimenti freschi, stagionali, biologici e tracciabili, sostenendo al tempo stesso il lavoro agricolo locale.

Una mensa con una cucina funzionante e una filiera territoriale significa anche occupazione, opportunità per le aziende agricole, sostegno alle piccole produzioni e ricchezza che rimane nella comunità. La spesa pubblica può diventare uno strumento di sviluppo locale, come riconoscono anche le politiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sugli acquisti alimentari pubblici salutari [3].

Ci preoccupa il modello di ristorazione introdotto con la chiusura della cucina interna. Da quanto ci è stato riferito, i pasti vengono preparati a oltre 50 km di distanza, surgelati, trasportati in refrigerazione in confezioni di plastica e successivamente riscaldati nelle stesse confezioni prima di essere serviti. Riteniamo legittimo chiedere all’ASL trasparenza sulle modalità di preparazione, conservazione, trasporto e somministrazione, oltre che sulla qualità nutrizionale degli alimenti.

Il riscaldamento di una pietanza confezionata non può essere confuso con la rigenerazione di un territorio e della sua filiera alimentare.

Per noi la rigenerazione è il lavoro concreto degli agricoltori che scelgono di coltivare senza pesticidi e fertilizzanti chimici di sintesi, ricostruire la fertilità dei suoli, aumentare la sostanza organica, favorire la biodiversità e trattenere l’acqua piovana. È un processo che richiede competenze, investimenti, tempo e responsabilità. La vera rigenerazione comincia dalla terra, da chi la coltiva e da chi sostiene un sistema alimentare rispettoso della salute delle persone e degli ecosistemi.

Esiste inoltre un quadro normativo che permette di valorizzare questa direzione. I Criteri Ambientali Minimi per la ristorazione collettiva, previsti dal Decreto ministeriale del 10 marzo 2020, comprendono anche le strutture ospedaliere. L’articolo 130 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) valorizza la qualità dei prodotti biologici, tipici e tradizionali e quelli provenienti da filiere corte nella valutazione dei servizi di ristorazione [4, 5]. La qualità alimentare e la sostenibilità non sono dunque richieste prive di riferimenti normativi.

La nostra richiesta alla ASL e alle istituzioni

Come Biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano chiediamo alla ASL Roma 4 e alle istituzioni competenti di impegnarsi per la riapertura della mensa dell’Ospedale Padre Pio, ripristinando, ove tecnicamente possibile, la cucina e la preparazione dei pasti sul posto.

Chiediamo inoltre di avviare un confronto concreto con il Biodistretto, le aziende agricole, i produttori e gli operatori della ristorazione locale, per costruire un modello di approvvigionamento basato su prodotti biologici certificati, freschi e stagionali, a prezzi equi e compatibili con le esigenze del servizio sanitario. Siamo disponibili a mettere a disposizione la nostra rete per costruire un sistema organizzato, verificabile e rispettoso dei fabbisogni nutrizionali dei pazienti.

Non chiediamo privilegi per le aziende del Biodistretto. Chiediamo che venga riconosciuto il valore di una filiera alimentare sana, trasparente e radicata nel territorio, e che le aziende locali possano partecipare nel rispetto delle procedure pubbliche e dei requisiti sanitari.

Perché questo è il nostro ospedale: è l’ospedale delle nostre famiglie, dei nostri agricoltori, dei nostri pescatori e dei nostri cittadini. È il luogo in cui vengono curati i nostri genitori, i nostri figli e le persone a cui vogliamo bene. Non possiamo disinteressarci di ciò che viene servito sulle loro tavole.

Noi del Biodistretto lavoriamo ogni giorno per rigenerare i suoli, ricostruire il ciclo dell’acqua, favorire la ricarica delle falde e tutelare i nostri laghi. Crediamo che ogni cittadino abbia diritto ad acqua pulita, aria salubre e cibo sano e accessibile. Ma la rigenerazione deve tradursi anche nelle scelte quotidiane delle istituzioni.

Non possiamo parlare di sostenibilità e rigenerazione dei territori senza sostenere chi, ogni giorno, quei territori li cura e li mantiene produttivi. La vera rigenerazione comincia anche da un piatto di cibo sano, preparato con prodotti della nostra terra e servito a chi ha più bisogno di essere curato.

Biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano ETS

13 ottobre 2026

Riferimenti scientifici e normativi

[1] ESPEN, Guideline on Hospital Nutrition, Clinical Nutrition, 2021. Leggi le linee guida .

[2] Studio clinico sugli interventi nutrizionali e la durata della degenza, 2017. PubMed .

[3] Organizzazione Mondiale della Sanità, Action framework for developing and implementing public food procurement and service policies for a healthy diet, 2021. WHO .

[4] Decreto ministeriale 10 marzo 2020, Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva. Gazzetta Ufficiale .