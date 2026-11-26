Comunicato stampa

L’associazione TARANTULA RUBRA presenta il suo secondo documentario girato in Cisgiordania, nel campo profughi di Dheisheh, sorto nel 1949, nei pressi di Betlemme. In una superficie di circa 1,5 km quadrati si insediarono pressapoco 3.000 profughi provenienti da 45 villaggi, depredati delle loro terre e scacciati dalle loro case.

Dalle tende alle piccole abitazioni, oggi nella stessa superficie vivono circa 20.000 persone, a rischio di essere cancellate perché quel campo, come tutte le terre rubate dal governo sionista, è attenzionato e sempre più volte violato dall’esercito israeliano, con incursioni, carcerazioni, uccisioni e devastazioni. Il Centro Giovanile ci ha espressamente chiesto delle attività in quanto bambini e adolescenti accusavano forti stati depressivi a causa della recente guerra in Iran e Libano; abbiamo così tenuto alcuni laboratori (musicoterapia, fumetto e danza), dopo di che è sorta la necessità di istituire dei corsi di

formazione annuali.

L’associazione TARANTULA RUBRA ha accolto subito la richiesta, pensando di dare una possibilità ai giovani, così come a professionisti da ormai tre anni disoccupati a causa del divieto di uscire dai campi e da Betlemme per andare a lavorare.

Proiettando il documentario “PROTEGGERE I CAMPI” si è riusciti a raccogliere i fondi necessari per istituire quattro corsi: Musica, Disegno, Danza, Inglese. Partono i primi di Novembre e si chiudono a fine Maggio 2027.

Il documentario “PROTEGGERE I CAMPI” dura 35 minuti e riporta le esperienze presso il Centro Giovanile, così come preziose interviste ad abitanti del campo; inoltre dedica l’attenzione a temi molto delicati come l’informazione e la resistenza. Viene documentata anche l’attività che ormai dalla scorsa primavera abbiamo promesso di portare a termine, vale a dire la ricerca di comuni italiani sensibili alla situazione di delicata fragilità dei campi profughi.

I campi profughi sono l’ultima testimonianza della Nakba, coloro che conservano le chiavi delle loro case per ricordare che il loro diritto al ritorno è ancora oggi inascoltato; anzi, sono sempre più vessati, vittime di sfollamenti, distruzioni e uccisioni. Un gemellaggio fornisce loro riconoscimento internazionale oltre a favorire scambi culturali, umanitari, solidali. Il primo gemellaggio è stato siglato con un comune ed un Sindaco simboli dell’accoglienza e della solidarietà: Riace, con Mimmo Lucano.

https://www.ansa.it/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2026/09/04/il-campo-profughi

palestinese-di-dheisheh-sigla-un-gemellaggio-con-riace_bce47309-bdf2-4075-9bd0-8ff7cf0cb5c1.html

Nella prossima primavera avremo nuovi gemellaggi con tre paesi salentini e due paesi del brindisino.

La proiezione del documentario “PROTEGGERE I CAMPI” è un ottimo momento di sensibilizzazione degli enti locali che sempre più numerosi aderiscono. Inoltre è nuovamente strumento di finanziamenti: in primavera ospiteremo una squadra di calcio formata da adolescenti del campo di Dheisheh, e un corpo di ballo di ragazze che si esibiranno con la Dabka e canti tradizionali. Parte la raccolta fondi con la proiezione del documentario e libere donazioni intestate a:

ASSOCIAZIONE TARANTULA RUBRA

IBAN: IT65 S030 3279 2310 1000 0684 789

Causale: WE ARE THE CHILDREN 2026

Per proiezioni scrivere a proteggereicampi@gmail.com