Comunicato stampa

SABATO 28 NOVEMBRE 2026, ORE 20.15, SU RAI 3 E RAIPLAY

Emiliano Fittipaldi, Antonio Ingroia e Luciano Canfora saranno tra i protagonisti della nuova puntata de L’Elefante, il programma condotto da Peter Gomez, in onda sabato 28 novembre alle 20.15 su Rai 3 e RaiPlay.

Peter Gomez dialogherà con Emiliano Fittipaldi, giornalista investigativo e scrittore, tra le firme più autorevoli del giornalismo d’inchiesta italiano, con Antonio Ingroia, ex magistrato e protagonista di alcune delle più importanti indagini sulla criminalità organizzata, e con Luciano Canfora, filologo classico, storico e saggista, tra i più apprezzati intellettuali italiani.

Al tavolo del talk ci saranno alcune delle firme più note del giornalismo italiano: torna Annalisa Chirico, insieme alla conduttrice di “Indovina chi viene a cena?” Sabrina Giannini, Paolo Mondani di Report, e Attilio Bolzoni, da sempre impegnato nel racconto dei fenomeni mafiosi e delle trasformazioni della criminalità organizzata.

Ad accompagnare il racconto saranno inoltre Dario Vergassola con le sue incursioni ironiche e il suo sguardo imprevedibile sull’attualità, e Chiara Francini.