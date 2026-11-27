Lunedì 23 novembre, in occasione della Festa dell’Albero, il Comune di Oriolo Romano, in collaborazione con l’Università Agraria, ha promosso un’interessante iniziativa che per la prima volta ha coinvolto gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della tutela ambientale, della valorizzazione del patrimonio boschivo e della cultura del territorio.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di incontro tra il mondo delle istituzioni e quello della scuola. Per la prima volta, infatti, l’Università Agraria di Oriolo Romano ha preso parte attivamente alla celebrazione, attraverso la partecipazione del presidente Pantaleone Cucca e dei consiglieri, che hanno incontrato gli studenti per illustrare la storia dell’ente, ripercorrendone le origini, l’evoluzione e il ruolo che ancora oggi riveste nella comunità locale.

Un momento di approfondimento e confronto che ha assunto una particolare valenza didattica grazie al coinvolgimento diretto degli alunni. L’incontro si è svolto in maniera interattiva, lasciando spazio a domande, curiosità e interventi, a testimonianza dell’interesse suscitato dagli argomenti affrontati.

Alla parte divulgativa si è affiancato un gesto concreto a favore dell’ambiente: l’Università Agraria ha provveduto alla messa a dimora di alcune piante destinate ad abbellire le aiuole scolastiche e di nuovi alberi nei giardini, affinché possano crescere rigogliosi e diventare, nel tempo, una preziosa fonte di ombra e benessere per gli studenti.

Alla giornata hanno preso parte anche il sindaco, il vicesindaco, l’assessore all’Ambiente e Don Giorgio. Nel corso dell’iniziativa, gli alunni hanno ricevuto un piccolo dono: un pacchetto di nocciole biologiche, provenienti dal primo raccolto in assoluto dell’Università Agraria di Oriolo Romano. Un prodotto che assume un significato particolare, perché testimonia concretamente l’impegno dell’ente nella promozione di pratiche agricole sostenibili e rispettose dell’ambiente.

La distribuzione delle nocciole è stata anche l’occasione per approfondire il valore dell’agricoltura biologica, l’importanza della salvaguardia dei boschi, della tutela del patrimonio arboreo e della conservazione degli equilibri naturali. Temi fondamentali, soprattutto se affrontati con le giovani generazioni, chiamate a diventare protagoniste consapevoli della tutela del territorio.

La partecipazione attenta e numerosa degli alunni e degli insegnanti ha confermato il successo dell’iniziativa, apprezzata per il suo carattere educativo e per la capacità di coniugare conoscenza, tradizione e impegno concreto.

La Festa dell’Albero si è così trasformata in un’occasione preziosa per rafforzare il legame tra istituzioni, scuola e territorio, ricordando come la tutela dell’ambiente non possa prescindere dalla diffusione di una cultura del rispetto e della responsabilità.

Perché piantare un albero significa guardare al futuro: un gesto semplice, ma capace di lasciare un segno duraturo per le generazioni che verranno.

M. Lara Leonardi