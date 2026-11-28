Comunicato stampa

Alla mostra-concorso di Roma 179 opere delle scuole italiane e 18 di istituti esteri. La cerimonia di premiazione si è svolta nella sala “Aldo Moro” del MIM, alla presenza del ministro Giuseppe Valditara. Ai primi posti i licei di Roma, Massafra (Ta), Palermo e Udine. Per l’estero premiate scuole di Finlandia, Norvegia, Ungheria, Cina, Lussemburgo e Spagna.

Assegnati i premi della 6ª Biennale Nazionale dei Licei Artistici. Nella Sala “Aldo Moro” del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono stati premiati gli alunni e le scuole che hanno ottenuto i premi nell’ambito della Biennale che, negli anni pari, seleziona e raccoglie a Roma le migliori opere realizzate dagli studenti dei licei artistici italiani, di fatto gli artisti di domani. I premi sono stati consegnati alla presenza del ministro Giuseppe Valditara, di Carmela Palumbo, capo dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e Formazione, di Flaminia Giorda, coordinatrice nazionale del Servizio Ispettivo e della Struttura tecnica per gli Esami di Stato, di Antonella Tozza, direttore generale per gli ordinamenti scolastici, e dei promotori della Biennale Mariagrazia Dardanelli, presidente Associazione di ABiLiArt (Amici della Biennale dei Licei Artistici) e presidente onorario ReNaLiArt, ed Enrico Battisti, presidente di ReNaLiArt (Rete Nazionale dei Licei Artistici).

La mostra, sul tema “L’Avventura”, è realizzata con il patrocinio del Parlamento Europeo e del Ministero dell’Istruzione e del Merito ed è riconosciuta quale manifestazione per la valorizzazione delle Eccellenze.

La mostra, ospitata nel Museo della Ex Cartiera Latina, nel Parco Regionale dell’Appia Antica di Roma (Via Appia Antica, 42), resterà aperta fino al 3 dicembre 2026, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 (su richiesta anche nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00).

In esposizione ci sono 179 opere realizzate dagli studenti dei licei artistici italiani e 18 provenienti da licei esteri.

I premi principali

Il primo premio è stato assegnato al Liceo Artistico Statale “Ripetta” di Roma, con l’opera di fotografia e scultura “A che serve”. Il premio più prestigioso è stato assegnato come “opera di protesta, giustamente provocatoria, che si pone come atto di ribellione contro gli stereotipi e i ruoli imposti alle donne, denunciando convenzioni che ancora oggi ne limitano la libertà e l’identità”.

Il secondo premio è stato assegnato ex aequo al Liceo Artistico “Domenico De Ruggeri” di Massafra (Ta), con l’opera “Détournement de l’aventure. Atlante incisorio come pratica collettiva dell’attraversamento”, installazione modulare di acqueforti, incisioni e testi. La motivazione sottolinea che l’opera “rinnova l’antica arte dell’incisione, tradizione d’eccellenza delle scuole artistiche italiane che hanno formato alcuni dei più grandi maestri del settore”.

Il secondo premio è stato assegnato anche al Liceo Artistico Statale “Damiani Almeyda” di Palermo, con il video “Fili della memoria”, un breve cortometraggio che “rievoca l’antica arte dei pupi siciliani, intesa come custodia di valori familiari profondi e duraturi”.

Il terzo premio è stato assegnato al Liceo Artistico Statale “Giovanni Sello” di Udine, che ha presentato “La sfida”, un acrilico su tela cotonata, “un’opera ironica che evoca Rothko, costruita su un sottile straniamento e su accostamenti inaspettati e sorprendenti”.

Quattro menzioni speciali sono state assegnate al Liceo Artistico Statale “Luca Paciolo” di Bracciano – Anguillara Sabazia (Rm), con l’opera “Er firm d’avventura”; al Liceo Artistico Paritario “Aurora Lyceum College” di Capriate San Gervasio (Bg), con l’opera “MeTe”; al Liceo Artistico Statale “De Sanctis – Galilei” di Manduria (Ta), con l’opera “Latitudini dell’anima”; e al Liceo Artistico Statale “Misticoni – Bellisario” di Pescara, con l’opera “Numero 14”.

Premio ReNaLiArt

Il “Premio ReNaLiArt” è stato assegnato a:

Liceo Artistico Statale (IIS) “Mario Rapisardi” di Paternò (Ct) – opera “Bivacco del bove” (settore Architettura e Ambiente);

Liceo Artistico Statale “Virgilio” di Empoli (Fi) – opera “L’avventura da sogno del gatto dopo cena” (settore Arti figurative grafico-pittoriche);

Liceo Artistico Statale “Nani – Boccioni” di Verona – opera “Threshold of Wonder” (settore Arti figurative plastico-pittoriche);

Liceo Artistico Statale “Giosuè Carducci” di Volterra – opera “M.E.10.09.25” (settore Arti figurative plastico-scultoree);

Liceo Artistico Statale “Galileo Galilei” di Bitonto (Ba) – opera “Oltre” (settore audiovisivo multimediale);

Liceo Artistico Statale “Giuseppe Giovagnoli” di Sansepolcro (Ar) – opera “Crossroads” (settore Design dell’arredamento e del legno);

Liceo Artistico Statale “Luigi Russo” di Monopoli (Ba) – opera “Fiore dei venti” (settore Design della ceramica);

Liceo Artistico Statale “Enzo Rossi” di Roma – opera “Art beyond the borders / L’arte al di là delle frontiere” (settore Design della moda);

Liceo Artistico Statale “Francesco Degni” di Torre del Greco (Na) – opera “Oltre l’orizzonte. Il viaggio di Scilla” (settore Design dei metalli e oreficeria);

Liceo Artistico Statale “D’Annunzio – Fabiani” di Gorizia – opera “Fratture dell’io” (settore Design del tessuto);

Liceo Artistico Statale “Tomaso Catullo” di Belluno – opera “Leo e il mondo delle Ombre” (settore Grafica);

Liceo Artistico Statale “Sabatini – Menna” di Salerno – opera “Meta… Pinocchio” (settore Scenografia).

Premio ABiLiArt

Il “Premio ABiLiArt” è stato assegnato al Liceo Artistico Statale “Umberto Boccioni” di Napoli per l’opera “Il Custode della Schiena”; al Liceo Artistico Statale “Donato Bramante” di Roma con l’opera “Fermare l’istante – 18 frammenti di tempo vissuto”; al Liceo Artistico Statale “Nani – Boccioni” di Roma con l’opera “Viaggio sensoriale Neurodivergente”.

Sezione “Licei dal mondo”

Per la sezione “Licei dal mondo” il primo premio è stato assegnato ex aequo alla scuola “Hyria Media and Visual Arts” di Hyvinkää (Finlandia) con l’opera “Reflection / Riflessi” e alla scuola “Fusa Vgs” di Eikelandsosen (Norvegia) con l’opera “Eventyret / L’avventura”. Il secondo premio è andato al Számalk – Szalézi Technikum és Szakgimnázium di Budapest (Ungheria) con l’opera “Reconstructed Shirt-Dress / Abito-Camicia”. Terzo premio alle scuole estere per il Beijing Institute of Fashion Technology (BIFT) di Pechino (Cina) con l’opera “Under the Tiles / Sotto le tessere”.

Le menzioni speciali dei Licei esteri sono andate al Lycée des Arts et Métiers di Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), con l’opera “La Cabane / La Capannuccia”, e al liceo “IES La Foia” di Ibi (Spagna) con l’opera “Diminutos problemas, enormes soluciones”.

Premi degli sponsor

Alcuni premi sono stati assegnati dagli sponsor.

Premio AANT: assegnato al Liceo Artistico Statale (IIS) “Dante Alighieri – Caravillani” di Roma con l’opera “L’avventura di capire chi sei nonostante”; al Liceo Artistico Paritario “Sant’Orsola” di Roma con l’opera “La pelle che abito”; e al Liceo Artistico Statale (IIS) “Angelo Frammartino” di Monterotondo (Rm) con l’opera “Essenziale”.

Premio Carifac: assegnato al Liceo Artistico Statale “Pantini – Pudente” di Vasto (Ch) con l’opera “Naufragio”.

Premio Fabriano: assegnato al Liceo Artistico Statale “Artemisia Gentileschi” di Carrara (Ms) per l’opera “Luce su me stesso”.

Premio Grimaldi Lines: assegnato al Liceo Artistico Paritario “Ugo Foscolo” di Roma per l’opera “L’avventura domestica”; al Liceo Artistico Statale “Luca Paciolo” di Bracciano – Anguillara (Rm) per l’opera “È tutta un’avventura”; al Liceo Artistico Statale “Roberto Rossellini” di Roma per l’opera “Spazio imposto”; al Liceo Artistico Statale “Marzolla – Durano” di Brindisi per l’opera “Metamorfosi”; al Liceo Artistico Statale “Klee – Barabino” di Genova per l’opera “L’avventura fantastica. L’Orlando furioso di Ludovico Ariosto”.

Eventi collaterali

La cerimonia di premiazione è stata preceduta da “Silenzi Spezzati”, performance di danza degli allievi del Liceo Coreutico DAF (Dance Arts Faculty) di Roma, guidato dal docente e coreografo Valerio De Vita, e dal convegno «La creatività artistica nell’era dell’intelligenza artificiale» – “Educare l’immaginazione. Imparare a creare nell’epoca dell’IA”.

Il ministro Giuseppe Valditara ha apprezzato l’alto livello delle opere e l’impegno dimostrato dalle scuole partecipanti, riconoscendo nella Biennale un importante momento di promozione della creatività e della formazione artistica e occasione di valorizzazione delle eccellenze del sistema scolastico italiano.

«Quest’anno la Biennale – ha detto Mariagrazia Dardanelli, ideatrice e curatrice della mostra-concorso – ha saputo esprimere con forza la ricchezza e la qualità del lavoro che si svolge nei licei artistici. Vedere tanti giovani autori arrivare a risultati così maturi e significativi è per me motivo di grande soddisfazione e di fiducia nel futuro».

Informazioni e accrediti stampa

Mariagrazia Dardanelli (curatrice) – cell. 3389579987

Antonia Pasquariello (segreteria organizzativa) – cell. 3476893507

Sito internet: www.renaliart.it

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