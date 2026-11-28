PROGRAMMA Forum QualEnergia XIX edizione Il programma della Conferenza Nazionale è online su forumqualenergia.it Scopri i relatori e i temi trattati nelle sessioni! LEGGI IL PROGRAMMA Palazzo Wedekind, Sala Angiolillo Piazza Colonna 366, Roma Mercoledì 2 dicembre

ore 9.00 accrediti ore 9.30 -14.00/15.00-17.15 sessioni

Giovedì 3 dicembre

ore 9.00 accrediti ore 9.30 -14.00 sessioni Se non ti sei ancora iscritto, fallo ora! Avrai un accesso più veloce alla sala e riceverai dopo l’evento informazioni e link ai materiali del Forum REGISTRATI Organizzato da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club Con il patrocinio di: MASE, Regione Lazio e Roma Capitale In collaborazione: A2A, AzzeroCO2, Sorgenia, Qualenergia.it



Event Partner: KEY The Energy Transition Expo Platinum Partner: ADR, CONOU, Enel, Terna Gold Partner: Anev, Assocarta, CVA, Daikin, E.On, Gruppo Fera, Girardi Energia, Renexia, RetiAmbiente, Zucchetti Centro Sistemi Green Innovation Main Partner: Asja Energy, Assocold, CIB,CIC, Conoe, Exalto Energy&Innovation, Galileo Green Energy, Geos, Magaldi, Montello, Ricrea, Rockwool, RWE, Veos Media partner: e-Gazette, GreenReport.it, Nonsoloambiente