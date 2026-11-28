Organizzato da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club
Con il patrocinio di: MASE, Regione Lazio e Roma Capitale
In collaborazione: A2A, AzzeroCO2, Sorgenia, Qualenergia.it
Event Partner: KEY The Energy Transition Expo
Platinum Partner: ADR, CONOU, Enel, Terna
Gold Partner: Anev, Assocarta, CVA, Daikin, E.On, Gruppo Fera, Girardi Energia, Renexia, RetiAmbiente, Zucchetti Centro Sistemi Green Innovation
Main Partner: Asja Energy, Assocold, CIB,CIC, Conoe, Exalto Energy&Innovation, Galileo Green Energy, Geos, Magaldi, Montello, Ricrea, Rockwool, RWE, Veos
Media partner: e-Gazette, GreenReport.it, Nonsoloambiente