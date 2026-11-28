Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano
Nella tarda serata di ieri si è spento, circondato dall’affetto dei suoi cari, il nostro concittadino Silvano Salvini.
Il Generale Salvini viene ricordato per la sua prestigiosa carriera nell’Esercito Italiano, nel corso della quale ha ricoperto, tra gli altri, l’incarico di comandante del 1° Reggimento Sostegno Aviazione dell’Esercito “Idra”, con sede presso l’aeroporto militare “Oscar Savini”.
Il Sindaco Alessandro Bettarelli e tutta l’Amministrazione comunale si stringono attorno alla famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze.