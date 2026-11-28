Dal profilo Facebook del comune di Manziana
L’Amministrazione Comunale di Manziana, profondamente colpita dalla prematura e improvvisa scomparsa del Consigliere comunale Gaetano Vari, in segno di rispetto e raccoglimento, proclama il lutto cittadino.
Vengono quindi annullati tutti gli eventi pubblici previsti per questo fine settimana.
In particolare, NON si svolgeranno:
• Sabato 28 novembre, ore 11:00 – Inaugurazione della Stazione di Posta;
• Sabato 28 novembre, ore 16:00-19:00 – LET’S PLAY “Comics and Games”;
• Sabato 28 novembre, ore 17:00 – Primo appuntamento della rassegna Incontri d’Arte, presso l’Aula Consiliare.
Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo tutti per la comprensione