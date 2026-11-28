Dal profilo Facebook del comune di Oriolo

Il 25 novembre, nella scuola secondaria di Oriolo Romano, si è tenuta la premiazione della seconda edizione del concorso letterario “Mille parole per la violenza di genere”.

Ad accogliere i ragazzi e ad ascoltare le loro parole c’erano la Dirigente Scolastica Roberta Aniello, il Comandante dell’Arma dei Carabinieri Franco Scarnati, la Vice Sindaca Francesca Giustini, il nostro parroco Don Giorgio, la nostra assistente sociale Sara Carones, la presidente di Spazio Graziella Lombi, insieme a una delegazione di donne di Spazio Supporto Donna e del Centro Antiviolenza Demetra.

Un progetto nato da un’idea di Carolina Garrow, responsabile del Centro Antiviolenza, che lo ha proposto al Comune e che oggi è diventato realtà grazie al lavoro prezioso dei docenti, in particolare le Prof.sse di lettere, e al Prof. Rinelli, fiduciario di plesso, che ha curato l’organizzazione.

Protagonisti veri, però, sono stati loro: gli studenti. Con coraggio ed emozione hanno presentato i loro elaborati — testi, fumetti e opere monocolore, parole, disegni e riflessioni profonde su un tema delicato come la violenza sulle donne, affrontato con una maturità che ha colpito tutti i presenti.

Per premiare la loro creatività e il loro impegno, sono state consegnate 10 card per buoni acquisto di libri e materiale scolastico, messe a disposizione dal Comune e da Spazio Supporto Donna.

Dagli interventi dei presenti è emerso un messaggio chiaro: stare accanto ai giovani, accompagnarli nel loro percorso educativo e di crescita, perché esperienze come questa lasciano un segno indelebile.

È questo il senso delle giornate che amiamo organizzare: sensibilizzare, dare voce ai ragazzi, dare loro lo spazio per esprimere sentimenti e pensieri e sapere che ci siamo.

Siamo fieri di questo progetto e della partecipazione di tutti. E come ha sottolineato la Preside, fare rete è fondamentale per i nostri ragazzi.