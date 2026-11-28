Il 25 novembre è stata la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma nel nome di questa giornata c’è un grande assente: l’autore. Mai come oggi le parole sono state più importanti di così, e lavorare affinché ogni ruolo venga chiarito è cruciale. Allora bisogna chiamarla per quello che è: violenza maschile contro le donne. Questo non perché gli uomini debbano essere considerati il problema, ma perché hanno il potere di essere una parte essenziale della soluzione, e questo può avvenire solo dopo aver chiarito di chi è la responsabilità dei fatti. Tuttavia, usare le parole giuste non è sufficiente a proteggere le donne che subiscono violenze: servono anche azioni concrete.

«Oggi non dovrebbe essere solo il giorno in cui ricordiamo le donne che non ci sono più, ma il giorno in cui ci chiediamo cosa stiamo facendo per quelle che ci sono», queste le parole di Gino Cecchettin – il padre di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio –, che fanno riferimento proprio alla necessità di fare qualcosa e costruire una responsabilità collettiva.

Costruire una responsabilità collettiva significa riconoscere la natura strutturale della violenza di genere, e le istituzioni sono chiamate all’azione per lavorare sulle radici culturali di questo problema. Organizzare eventi proprio in onore del 25 novembre è doveroso, ma il cambiamento c’è quando si propongono iniziative che hanno un impatto reale sulle persone.

Il Comune di Trevignano Romano, in questo senso, si è dato da fare.

In vista della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza (maschile) contro le donne, l’Assessora alle Politiche Sociali, Giovanili e Pari Opportunità Viola Catena, con tutta la giunta comunale, ha organizzato diversi incontri, puntando su due aspetti: informare la cittadinanza e fare azioni concrete per la comunità.

È stata interessante la scelta di investire soprattutto nelle nuove generazioni. Per stimolare in loro una maggior sensibilità sul tema si è scelto di utilizzare un linguaggio che fosse comprensibile e coinvolgente allo stesso tempo, cioè quello del cinema. A spese dell’amministrazione, alcune classi del liceo Vian e delle scuole medie di Trevignano sono andate a vedere “Se domani non torno”, il film sulla storia di Giulia Cecchettin. Dopo la visione è stato aperto un dibattito moderato da alcune delle referenti del coordinamento “ZittaMai”, che hanno parlato con le studentesse e gli studenti di violenza di genere, facendo riferimento all’“iceberg della violenza”. Il femminicidio, infatti, pur essendo la forma più grave di abuso, è sempre preceduto da altri atti di violenza come quella psicologica, economica, verbale, pregiudizi di genere e tutto un insieme di altri fattori che concorre ad alimentarla.

Parlarne è indispensabile, non solo per imparare a riconoscere i segnali dell’abuso, ma anche per correggersi quando lo si sta esercitando su qualcun altro. Non è raro infatti che tra ragazzi ci sia la richiesta di foto per sapere dove si trova l’altra persona, la condivisione delle password, il controllo dei “follow” sui social media, finendo per confondere tutte queste pratiche per amore, quando invece si tratta di prevaricazione e controllo. L’educazione alla cultura del rispetto è fondamentale, per questo il Comune di Trevignano Romano ha ritenuto opportuno investire tempo e risorse in questo campo. I feedback emersi fanno riferimento a una maggior propensione dei più giovani a trattare questi argomenti anche tra loro, dunque non sono completamente all’oscuro delle dinamiche di potere che esistono tra uomini e donne. Creare una società che rifletta queste conoscenze anche nei propri comportamenti, e nelle proprie relazioni, è difficile, ma iniziative come quella offerta dall’amministrazione di Trevignano sono un passo nella giusta direzione.

Non l’unico che ha fatto.

Sempre durante il 25 novembre il Comune, insieme all’associazione “AmaLei”, ha pensato a una mostra dal nome “Sei mia” – disponibile nell’Aula Consiliare fino alla giornata di oggi, 28 novembre. L’esposizione “propone una serie di immagini che invitano a riconoscere, comprendere e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione, promuovendo una cultura fondata sul rispetto, sulla parità e sulla dignità della persona”, come evidenziato nella brochure dell’evento. In ogni foto e quadro, infatti, la violenza maschile contro le donne viene declinata nelle forme più diverse: il controllo, la violenza fisica, quella psicologica. Nelle opere viene rivendicata anche la volontà femminile di riappropriarsi del proprio spazio di libertà, per svincolarsi una volta per tutte da quel “sei mia”.

In collaborazione con l’associazione “InItinere” sono state proposte delle letture e riflessioni sul tema della violenza di genere: l’Assessora Catena ha dato il proprio contributo all’iniziativa prima leggendo il monologo “Sono solo parole”, reso celebre dall’interpretazione di Paola Cortellesi, e dopo con il testo della canzone “Vietato morire” di Ermal Meta. Le letture sono andate avanti, offrendo ai presenti una panoramica sui racconti di donne che hanno subito atti di violenza. Testimonianze di chi è riuscita a sottrarsi dalle violenze del suo carnefice, ma anche di coloro che non sono state ascoltate quando ne avevano più bisogno, finendo per essere uccise per mano di un uomo.

Spesso, infatti, il problema è che le donne non vengono credute, o che si tende a sottovalutare l’entità delle minacce. “Dai, è tuo marito”, “Che fai, rovini una famiglia per uno schiaffo?”, sono frasi che spesso una donna si sente dire.

Trevignano ha pensato anche a questo, e qui arriviamo alle azioni concrete: all’interno della biblioteca comunale, situata in Via degli Asinelli 10, è stato istituito “L’Angolo delle Parole”: uno sportello d’ascolto fruibile da tutta la comunità in maniera totalmente anonima, anche fuori dai confini di Trevignano, per offrire supporto legale e psicologico gratuito a chiunque si trovi in una situazione di violenza, e aiutare chi ne ha bisogno a uscire da una condizione di pericolo.

L’Amministrazione di Trevignano Romano ha trovato il giusto equilibrio tra la celebrazione e l’impegno concreto. Queste iniziative hanno impedito al 25 novembre di rimanere una data anonima sul calendario, e hanno offerto a tutta la comunità un modo per combattere e prevenire la violenza maschile contro le donne.

Chiara Venturen, redattrice L’agone