Dalla pagina Facebook del sindaco Crocicchi

Abbiamo fatto molto, ma sappiamo bene che c’è ancora tanto da fare.

Il nostro impegno per la città prosegue ogni giorno, attraverso interventi concreti di manutenzione e cura del territorio, con l’obiettivo di raggiungere tutti i quartieri e rispondere alle esigenze dei cittadini.

La strada è ancora lunga, ma la direzione è chiara: continuare a lavorare, migliorare e non lasciare indietro nessuno.