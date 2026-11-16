PD Ponte Milvio

Comunicato stampa

Oggi parliamo di:

Una brutta legge di bilancio comincia l’iter parlamentare. ● Ancora sui lavori di piazza Monteleone ● Al via la pulizia delle caditoie nel XV Municipio ● Intelligenza artificiale e femminismo, ne parliamo in Sezione. ● Verso il 25 novembre, restauro della #panchinarossa di via della Farnesina ● Ben 75 nuovi alberi nei nostri quartieri, e si continua ● Approfondimenti: Gli incerti seguiti della vittoria dei democratici nelle elezioni di mid-term

LA SETTIMANA PARLAMENTARE

Entra nel vivo la legge di bilancio, l’ultima della legislatura, che arriva all’esame del Parlamento già coperta di critiche. Netta la bocciatura delle opposizioni, in particolare sui tagli alla scuola e alla sanità ma forti critiche vengono anche dalla Lega e da altri settori della maggioranza. Si prevede un percorso parlamentare travagliato.

DALLA SEZIONE

Intelligenza artificiale e femminismo, ne parliamo in sezione

Abbiamo scelto di parlare di intelligenza artificiale da una prospettiva femminista perché la transizione digitale non è soltanto una trasformazione tecnologica: è anche una trasformazione sociale, economica e culturale. Appuntamento giovedì 19 novembre alle 18.30 con rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali e del mondo femminista e giovanile.

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Restauro della #panchinarossa di via della Farnesina

Sempre il 19, alle 17.30 è previsto il restauro della #panchinarossa

di via della Farnesina a cura dei GD del XV Municipio… ma un pennello in più è sempre gradito!

NEI NOSTRI QUARTIERI

Proseguono i lavori a piazza Montelone di Spoleto

Ancora dibattito sui lavori di riqualificazioni della principale piazza del Fleming. Dopo le polemiche (rivelatesi infondate) sulla gestione delle alberature passate e future, nuovo terreno di discussione è l’apertura di un strada che possa collegare via Città della Pieve a Via Bevagna. Tutte le parti in causa, impegnate nella realizzazione della nuova Piazza, sono al lavoro per verificare la possibilità di aprire una carreggiata senza che i lavori siano nel frattempo interrotti.

Avviata la pulizia delle caditoie

Sono iniziati il 9 novembre i lavori di pulizia di tombini e caditoie nel territorio del nostro Municipio nell’ambito del più ampio piano per garantire la sicurezza nelle strade.

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Prosegue la piantumazione di nuovi alberi

Ben 75 nuovi alberi solo negli ultimi giorni sono stati piantati nel nostro territorio e contemporaneamente sono stati eliminati alcuni vecchi ceppi arborei. Gli interventi sono appena all’inizio in questa stagione: nelle prossime settimane e mesi centinaia di alberi saranno messi a dimora sino ad arrivare a quota 1.000.

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