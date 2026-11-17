Riceviamo e pubblichiamo

Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne istituita dall’ONU nel 1999, l’impegno della comunità di Trevignano Romano è dedicato ai diritti negati e alla violenza in cui si trovano a vivere oggi le ragazze e le donne afgane. Il nostro impegno si concretizza attraverso una duplice azione. La prima sul diritto allo studio, indirizzata ai nostri giovanissimi studenti e studentesse cui questo diritto fondamentale è garantito: sarà apposta una targa dedicata alle ragazze afgane in uno spazio della Scuola Media di Trevignano Romano al fine di sensibilizzare e spronare le studentesse e gli studenti ad avere sempre un’attenzione particolare per gli atti di violenza verso le ragazze in ogni Paese e in ogni sua forma. La seconda si rivolge ai cittadini e alle cittadine: domenica 29 novembre alle 16:30 è prevista una tavola rotonda sulla violenza di genere che, nel caso delle donne afgane, si configura ormai come Apartheid di genere. L’evento è organizzato dal Comune di Trevignano Romano insieme alla Fidapa BPW Italy Sezione Roma e all’Associazione NEDA Project che rappresenta le donne afgane in Italia. Saranno presenti la Sindaca, Claudia Maciucchi, l’Assessora Viola Catena, la Presidente della Sezione Roma Fidapa BPW Italy Giuseppina Del Signore, la Presidente di Neda, Razia Ehsani e la scrittrice Giorgia Pietropaoli autrice del libro: «Afghanistan, dove tutto cambia per non cambiare mai». Il progetto è stato selezionato e inserito nel Programma OFF del Festival EDD curato da Serena Dandini. L’Eredità delle Donne è un progetto di Elastica con la direzione artistica di Serena Dandini, realizzato in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e con il supporto dei main partner Gucci, Gruppo Hera e Fondazione CR Firenze; con la partnership di Coop Alleanza 3.0 e il contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Manodori di Reggio Emilia, SYNLAB Italia, Nespresso, Gruppo Granarolo, Azienda di Promozione Turistica dell’Emilia-Romagna e Giunti Odeon. In collaborazione con il Comune di Bologna, Comune di Reggio Emilia, Comune di Ravenna e Città di Firenze.