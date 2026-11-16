Bracciano. Per Il libro della domenica, alla Giunti al Punto si è parlato di violenza, relazioni tossiche e consapevolezza

Domenica 15 novembre la libreria Giunti al Punto di Bracciano ha ospitato il dodicesimo appuntamento de Il libro della domenica. Scrittori leggono scrittori, un ciclo d’incontri che trasforma la domenica mattina in un’occasione di confronto, ascolto e condivisione intorno ai libri e alle storie che custodiscono. Protagonista dell’iniziativa è stato l’ultimo libro della psicologa Elisa Caponetti “Nodi oscuri” pubblicato da Armando editore. Le letture sono state affidate alla scrittrice Francesca Reboa e allo scrittore Rodolfo Fellini che, oltre a proporre alcuni tra i passaggi più significativi, hanno saputo coinvolgere il pubblico in un dialogo vivace e stimolante, offrendo spunti di riflessione che hanno arricchito il confronto sui temi affrontati nell’ultima fatica letteraria della Caponetti, un’opera che si propone come una guida indispensabile per comprendere il fenomeno della violenza domestica e di genere, che indaga sulle cause profonde, offrendo al lettore strumenti per riconoscerla, comprenderla e combatterla. L’incontro ha offerto un’occasione di confronto sui principali condizionamenti della società odierna, legati anche all’uso pervasivo delle tecnologie digitali, e sui molteplici aspetti della violenza fisica e psicologica, con particolare attenzione ai percorsi di prevenzione e contrasto. Tra i temi affrontati, le diverse manifestazioni della violenza fisica e psicologica e quelle dinamiche relazionali apparentemente meno evidenti, ma altrettanto insidiose, come stalking, love bombing, dipendenza affettiva e ghosting. Tra gli spunti emersi, anche una riflessione sul perché la violenza, il mistero e la tragedia continuino a esercitare un forte potere di attrazione sull’immaginario collettivo, sul modo in cui questi racconti influenzano la nostra percezione della realtà e delle relazioni, quel sottile confine tra informazione, potere di attrazione e ricerca di emozioni sempre più forti. Ancora una volta la libreria Giunti al Punto ha ospitato una domenica mattina di dialogo e approfondimento su temi di stringente attualità che, grazie alle opere degli autori locali, diventano occasione di riflessione sulla società contemporanea e sulle dinamiche che attraversano la vita quotidiana.

Lorenzo Avincola redattore L’agone