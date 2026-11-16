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Il CNA di Viterbo e Civitavecchia esprime il cordoglio per la scomparsa di Aurelia Sergi.

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Comunicato stampa

Tutta la Cna di Viterbo e Civitavecchia esprime il più profondo cordoglio per la morte di Aurelia Sergi. Aurelia non è stata solo moglie di Luigi Petroselli, il sindaco più amato di Roma: è stata lei molto amata a sua volta.

Aurelia aveva conosciuto Luigi, l’amore della sua vita, proprio a Viterbo. E con lui ha condiviso gli anni dell’impegno, politico e civile, che hanno reso indimenticabile e di esempio il lavoro di Petroselli, di cui in tutti questi anni ha mantenuto viva la memoria. Esempio cui guarda sempre anche la Cna, essendo stato il nostro primo segretario.

L’Associazione si unisce al dolore della famiglia, a cui rivolge le più sentite condoglianze.

Il presidente Il segretario

Alessio Gismondi Attilio Lupidi

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