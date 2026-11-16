Molti teatri in un solo teatro”, la commedia al teatro Delia Scala di Bracciano.

Comunicato stampa

Molti teatri in solo teatro” continua a incontrare il favore del pubblico.

Prossimo appuntamento sabato 21 con Andrea Rivera al Delia Scala di Bracciano

Ha avuto successo il secondo appuntamento proposto dal cartellone del Teatro Delia Scala.

“Sior Todero brontolon” di Carlo Goldoni, nella versione ridotta proposta dalla compagnia “Signori chi è di scena” per la regia di Monica Ferri ha ricevuto una buona accoglienza, confermando la vitalità della scelta di offrire al pubblico un’antologia di linguaggi teatrali, che si stanno alternando sul palcoscenico, secondo il calendario previsto nella stagione 2026/27.

Il prossimo appuntamento, previsto sabato 21 alle 18,00 è con Andrea Rivera e il suo approccio con la satira.

“Nonsense di me”, di e con Rivera”, è una riflessione comica sulla capacità odierna della satira di essere ancora uno strumento efficace di critica del potere, in una società dominata dal marketing della politica, capace di rivolgere a proprio favore anche le critiche più taglienti scagliategli contro dalla satira.

«There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about» ha scritto Oscar Wilde, ovvero “c’è una cosa al mondo peggiore del far parlare di sé, ed è il non far parlare di sé”.

Da cui proviene la prosaica definizione che recita “bene o male purché se ne parli”, che di questi tempi sembra essere il leitmotiv che accomuna spesso capi di Stato e di governo, leader politici, tycoon e beniamini a vario titolo dei social.

L’appuntamento, allora, è sabato 21 novembre con “Nonsense di me”, di e con Andrea Rivera, al Teatro Delia Scala, in via delle Ferriere 16, Bracciano.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per info e prenotazioni: cultura@comune.bracciano.rm.it