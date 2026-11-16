Concerto Frati e sacerdoti, 22 novembre 2026, Chiesa di San Francesco, Anguillara Sabazia

Comunicato stampa

Quest’anno per festeggiare la ricorrenza del compleanno di Claudia Biadi, musicista sopraffina, alla quale abbiamo intitolato la nostra associazione culturale, abbiamo deciso di eseguire un concerto lirico il 22 novembre, proprio nel giorno che celebra Santa Cecilia, omaggiando anche San Francesco d’Assisi nel suo anniversario (800 anni dalla morte).

Sei magnifiche cantanti: Francesca Romana Tiddi , Annarita Terrazzano, Donatella Iaia, Serena Caporuscio, Lisadora Valenza e Alessandra Testa, saranno accompagnate al pianoforte dal Maestro Massimiliano Tisano con un programma attraverserà autori e periodi diversi, da Giuseppe Verdi a Gioachino Rossini, da Christoph Willibald Gluck ad Antonio Vivaldi e Georg Friedrich Händel, con riferimenti anche a Vincenzo Bellini e Pietro Mascagni.

Voce narrante sarà l ’attrice Carla Maglione e presenterà l’evento Paola Giovani.

Vi aspettano per festeggiare insieme!

L’ingresso è libero.

Anguillara, Chiesa di San Francesco, 22 novembre, ore 17