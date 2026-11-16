REGIONE LAZIO CON LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI) PER SOSTENERE LE IMPRESE

Comunicato stampa

Angelilli: «120 milioni di credito agevolato per sostenere gli investimenti e rafforzare

la competitività delle PMI. Prevista una riserva per la filiera automotive a tasso zero»

Roma, 16 novembre 2026 – Centoventi milioni di euro di finanziamenti a tassi molto agevolati per sostenere gli investimenti e facilitare l’accesso al credito delle imprese del Lazio. Per le PMI dell’indotto automotive è previsto l’abbattimento del 100% degli interessi, grazie al contributo della Regione che consentirà di ottenere finanziamenti a tasso zero.

È quanto prevede la nuova misura «Regione Lazio EU Blending II», presentata questa mattina al WEGIL di Roma, che mette a disposizione di PMI e Midcap del territorio una provvista di 120 milioni di euro della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), a cui si aggiungono 15,55 milioni di euro stanziati dalla Regione Lazio per ridurre il costo degli interessi.

Alla presentazione hanno partecipato Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio; Tiziana Petucci, direttore regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca; Ferruccio Ferranti, amministratore delegato di Mediocredito Centrale; Maurizio Longhi, presidente di Banca di Credito Cooperativo di Roma; Andrea Kirschen, senior fund & structuring officer della Financial Instruments Unit della BEI; Mauro Masi, presidente di Banca del Fucino; Domenico Pompa, direttore territoriale BNL; Raffaele Trequattrini, commissario del Consorzio Industriale del Lazio. L’incontro è stato introdotto e coordinato da Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova. Erano presenti Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria, Massimo Tabacchiera, presidente di Confapi Roma e Lazio, e Alessandro Sbordoni, presidente di Federlazio.

«Con questa operazione mettiamo a disposizione delle imprese del Lazio 120 milioni di euro di credito agevolato per sostenere gli investimenti e rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo. Grazie alla collaborazione con la BEI e con il sistema bancario, rendiamo più semplice e conveniente l’accesso al credito, con particolare attenzione agli investimenti in innovazione e sostenibilità, ai territori che necessitano di maggiore sostegno e all’indotto automotive.

Proprio per quest’ultimo settore abbiamo previsto una misura specifica: l’abbattimento del 100% degli interessi, che consentirà alle PMI beneficiarie di accedere a finanziamenti a tasso zero. A queste risorse si aggiungono 15,55 milioni di euro regionali e fondi europei del PR FESR Lazio 2021-2027, per ridurre il costo del credito e accompagnare le imprese nei percorsi di crescita e innovazione», ha dichiarato Roberta Angelilli.

COME FUNZIONA LA MISURA

Su richiesta della Regione Lazio, la BEI ha destinato 120 milioni di euro alle PMI e alle Midcap del territorio, attraverso una provvista a tasso convenzionato assegnata a banche operanti nella regione. Gli istituti coinvolti si sono impegnati a mettere a disposizione anche risorse proprie per un importo pari a quello dei finanziamenti BEI ricevuti, aumentando così le risorse disponibili per le imprese.

La provvista è così ripartita:

30 milioni di euro a BNL ;

; 45 milioni di euro al raggruppamento guidato da ICCREA Banca ;

; 45 milioni di euro al raggruppamento guidato da Mediocredito Centrale.

Possono accedere ai finanziamenti le PMI e le Midcap con un massimo di 3.000 addetti e almeno una sede operativa nel Lazio.

Il contributo regionale in conto interessi è riservato alle PMI che abbiano ottenuto un finanziamento con provvista BEI di almeno 100 mila euro, nel rispetto dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico.

15,55 MILIONI DALLA REGIONE PER ABBATTERE GLI INTERESSI

La Regione Lazio ha stanziato complessivamente 15,55 milioni di euro per ridurre il costo degli interessi. Di questi, 10 milioni provengono dal PR FESR Lazio 2021-2027, mentre 5,55 milioni, finanziati con risorse della Legge regionale 46/2002, sono riservati alle PMI dell’indotto automotive del Lazio.

Il contributo regionale, erogato in un’unica soluzione anticipata, prevede tre livelli di agevolazione:

100% di abbattimento degli interessi per i finanziamenti destinati ai progetti imprenditoriali delle PMI dell’indotto automotive, con conseguente azzeramento del costo degli interessi;

per i finanziamenti destinati ai progetti imprenditoriali delle PMI dell’indotto automotive, con conseguente azzeramento del costo degli interessi; 90% di abbattimento per i progetti che riguardano investimenti in innovazione e sostenibilità e per quelli relativi a sedi operative localizzate nelle Zone Assistite o nelle Aree di Crisi Industriale;

per i progetti che riguardano investimenti in innovazione e sostenibilità e per quelli relativi a sedi operative localizzate nelle Zone Assistite o nelle Aree di Crisi Industriale; 80% di abbattimento per tutti gli altri finanziamenti ammissibili.

L’agevolazione è concessa in regime de minimis e può essere ridotta per rispettare il massimale previsto dalla normativa.

I finanziamenti partono da 100.000 euro fino ad un massimo di 10 milioni di euro:

I contributi saranno assegnati fino a esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

DOMANDE DAL 23 NOVEMBRE 2026

Le domande per ottenere il contributo in conto interessi potranno essere presentate attraverso la piattaforma GeCoWEB Plus dalle ore 12 del 23 novembre 2026 alle ore 17 del 3 ottobre 2028, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.

Alla domanda dovrà essere allegata l’attestazione della banca relativa all’avvenuta erogazione del finanziamento con provvista BEI e, ove previsto, alla qualificazione del progetto come investimento in innovazione e sostenibilità.

Per le risorse riservate all’indotto automotive sarà necessaria anche l’attestazione rilasciata dal Consorzio Industriale del Lazio.

Tutte le informazioni sono disponibili su lazioinnova.it e lazioeuropa.it, e contattando infobandi@lazioinnova.it o il numero verde 800 98 97 96.