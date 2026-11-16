Marea, dieci anni di Non Una Di Meno: la forza della sorellanza in mostra

Dieci anni di storie, volti, battaglie e incontri. Si intitola Marea la mostra che celebra il decennale di Non Una Di Meno, il movimento femminista nato in Italia nel 2016 e diventato negli anni un punto di riferimento nella lotta contro la violenza di genere.

Un percorso fatto di immagini e testimonianze che ripercorre un decennio di mobilitazioni, ma soprattutto di relazioni e solidarietà.

A raccontare questi dieci anni sono soprattutto le fotografie: istantanee di piazze attraversate da migliaia di persone, cartelli, manifestazioni, abbracci e momenti di condivisione. Immagini diverse, unite da un filo comune: la volontà di non rimanere in silenzio e di trasformare esperienze spesso vissute individualmente in qualcosa di collettivo.

Il decennale è un momento per ricordarci quanta strada ci sia ancora da fare. Quanto ancora bisogni lottare. Per un’educazione sessuale e affettiva nelle scuola, per un aborto libero, sicuro e gratuito, per consultori accessibili a tutte.

Ricordarci che la lotta si fa insieme, che nessuna sarà veramente libera finché non lo saremo tutte.

Il cuore della mostra è proprio la sorellanza. Una parola che qui assume un significato concreto: riconoscersi nelle esperienze delle altre, ascoltarsi, sostenersi e trovare insieme la forza di affrontare difficoltà che troppo spesso vengono vissute in solitudine. Un legame che non richiede di essere uguali, ma nasce proprio dalla possibilità di condividere percorsi e sensibilità differenti.

Tra gli spazi espositivi si incontrano persone di ogni età: coppie che camminano mano nella mano, genitori con i propri figli, donne e uomini che si fermano davanti alle fotografie, si scambiano uno sguardo o qualche parola. Un pubblico eterogeneo, accomunato dalla curiosità e dal desiderio di partecipare a un momento di memoria condivisa.

Marea non è soltanto l’occasione per ripercorrere dieci anni di storia, ma anche un modo per avvicinare generazioni diverse e ricordare quanto sia importante continuare a costruire relazioni, ascolto e consapevolezza. Perché dieci anni non rappresentano un punto di arrivo, ma una tappa di un cammino ancora aperto. E, come suggerisce il titolo della mostra, nessuno dovrebbe sentirsi sola nel percorrerlo.

Francesca Greco