“Affari su ruote” è un successo: il car bot sale di Fare Ambiente Ladispoli pronto già al bis

Comunicato stampa

Area parcheggio di via Firenze gremita per l’iniziativa dedicata al riuso promossa delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente Ladispoli. Già pronto un nuovo appuntamento: sabato 5 dicembre, stesso posto, stessa ora_

Quando nelle scorse settimane abbiamo pensato di riproporre, dopo alcuni anni di pausa, l’iniziativa di ‘Affari su ruote’ sapevamo che sarebbero state molte le adesioni in quanto in tanti ci avevano chiesto di organizzarla nuovamente, ma mai ci saremmo immaginati un successo così grande ed una partecipazione così forte. Sabato mattina, vedere l’area parcheggio di via Firenze con così tante persone impegnate a trasformare le proprie auto in un punto di ritrovo e riuso di oggetti da destinare a nuova vita è stato un colpo d’occhio davvero bellissimo. Siamo già pronti a replicare la giornata: ci vediamo sabato 5 dicembre, stesso posto, sempre dalle 08 del mattino fino a tardo pomeriggio. Vi aspettiamo!”.

A dichiararlo a margine di “Affari su ruote”, l’iniziativa che propone un modo ecologico e sostenibile di fare acquisti e di incentivare la pratica virtuosa del baratto, è il Gruppo delle Guardie di Fare Ambiente Ladispoli, ideatore e promotore dell’evento, che prosegue:

“Non è un semplice mercatino dell’usato e non è di certo un modo per svuotare cantine o soffitte, ma un modo per comprendere quanto tutto ciò che acquistiamo e portiamo nelle nostre case, spesso usandolo pochissime volte riponendolo troppo frettolosamente in qualche scatolone, in realtà possa essere ancora utile, possa avere una nuova vita”.

“Un’iniziativa importante dunque che ha anche un forte impatto ambientale – aggiungono – in una società in cui il consumismo sfrenato regna sovrano, in cui lo spreco è all’ordine del giorno, promuovere un momento come questo rappresenta anche una boccata d’ossigeno per il pianeta. Siamo orgogliosi di aver riproposto ‘Affari su ruote’ e ci aspettiamo ancora una volta una grande adesione”.