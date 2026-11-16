LETTERATURA: PREMIO ROMA INTERNATIONAL 2027: APERTE LE ISCRIZIONI ALLA QUARTA EDIZIONE

Comunicato stampa

Roma, 16 novembre 2026

La Città Eterna si prepara ad accogliere una nuova stagione dedicata alla letteratura e alla cultura. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla quarta edizione del Premio Letterario Roma International, una manifestazione che in pochi anni si è affermata come importante punto d’incontro tra autori, editori e protagonisti del panorama culturale nazionale e internazionale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il talento letterario in tutte le sue forme, offrendo visibilità ai nuovi autori e allo stesso tempo riconoscendo il percorso di scrittori già affermati. Un premio che guarda al futuro della scrittura senza dimenticare il valore della tradizione culturale italiana, trovando nella città di Roma una fonte inesauribile di ispirazione.

Le candidature resteranno aperte fino al 1° dicembre 2026. La cerimonia conclusiva si svolgerà il 20 marzo 2027 presso il Teatro Ghione di Roma, prestigiosa struttura nel cuore della Capitale che ospiterà la serata di gala dedicata alla proclamazione dei vincitori. Un appuntamento che si preannuncia particolarmente significativo per autori, editori e operatori culturali provenienti da diverse realtà nazionali e internazionali.

Nel corso degli anni il Premio Roma International, promosso dall’associazione culturale Pegasus, è cresciuto costantemente, diventando una vetrina di rilievo per nuove opere e nuove voci del panorama editoriale. La manifestazione richiama infatti numerose case editrici italiane e straniere, oltre a professionisti del mondo della cultura e della comunicazione che contribuiscono a rendere l’evento un vero laboratorio di idee, confronto e crescita artistica.

A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione sarà la presenza di personalità provenienti dal giornalismo, dal cinema, dalla musica e dalla televisione, chiamate a partecipare in qualità di ospiti d’onore. La loro presenza contribuirà ad arricchire una serata che si propone di celebrare non soltanto la scrittura, ma la cultura nel suo significato più ampio e inclusivo.

Il valore del Premio Roma International risiede proprio nella sua capacità di unire sensibilità artistiche diverse, favorendo l’incontro tra autori emergenti e professionisti già affermati. Un’occasione concreta per chi desidera dare visibilità alle proprie opere e confrontarsi con una platea qualificata composta da lettori, editori e operatori del settore.

Per informazioni e iscrizioni:

https://www.premioromainternational.it/