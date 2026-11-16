32ª EDIZIONE DELLA CORRIALLAGARBATELLA: IL 22 NOVEMBRE TORNA LA CLASSICA DEL PODISMO ROMANO

Comunicato stampa

Presentata lo scorso 13 novembre l’edizione 2026 durante una conferenza stampa dedicata ai più piccoli. In programma la 10 km, la passeggiata non competitiva e la corsa dei bambini, con un forte messaggio contro la violenza sulle donne.

È stata presentata ufficialmente nel pomeriggio di venerdì 13 novembre, la 32ª edizione della Corriallagarbatella, l’attesa manifestazione podistica che domenica 22 novembre 2026 tornerà ad animare le strade dello storico quartiere romano. La conferenza stampa di lancio è stata anche l’occasione per celebrare le nuove generazioni, con la cerimonia di premiazione dedicata ai bambini che hanno presentato i loro elaborati durante la scorsa edizione.

Diventata ormai di diritto una vera e propria “classica” nel panorama podistico della Capitale, la gara continua ad attirare ogni anno un numero crescente di partecipanti, forte del traguardo dei 1.000 iscritti tagliato nell’ultima edizione. Il merito va anche ai suoi percorsi suggestivi, capaci di valorizzare ogni via, vicolo e scorcio di un rione più che centenario, trasformando l’evento sportivo in una grande festa di socialità che unisce intere generazioni.

A sottolineare il valore sportivo e sociale dell’iniziativa è Walter Graziani, Presidente dell’Associazione Culturale e Sportiva Rione Garbatella e del Comitato Organizzatore:

«Continuiamo a lavorare con passione affinché la Corriallagarbatella diventi sempre più un patrimonio dell’intera città, un appuntamento fisso per cittadini di ogni età e un’occasione preziosa per stare insieme e valorizzare la bellezza unica del nostro quartiere. Questa gara è anche memoria e affetto: per questo ricordiamo con commozione due figure conosciutissime e amatissime nel panorama podistico romano attraverso il 4° Memorial Sergio Agnoli e il 4° Memorial Elisabetta Beltrame, destinati rispettivamente al primo classificato e alla prima classificata della gara agonistica. Un pensiero speciale va inoltre al 2° Memorial Nicola Perfetto, dedicato ai primi due bambini della “Corri forte, Cresci bene”, per ricordare chi ha saputo dare un impulso e una vitalità straordinari alla corsa dei più piccoli».

Soddisfazione espressa anche dal Presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, che ha seguito con assiduità i lavori preparatori e ha voluto rimarcare il profondo significato civile della manifestazione, posta a ridosso della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne:

«Raggiungere la 32ª edizione è un traguardo di longevità che dà lustro non solo alla Garbatella ma a tutta Roma, confermando questa 10 km come un grande evento sportivo della Capitale. Accanto alla gara competitiva, assume per noi un valore centrale la corsa dedicata ai bambini, simbolo di una comunità che cresce sana e unita. Inoltre, proprio per la vicinanza con la giornata contro il femminicidio, questa manifestazione diventa un bene comune prezioso: prima di ogni partenza esporremo delle scarpe rosse per non dimenticare e inviteremo tutti i presenti a “fare rumore” poco prima dello start, raccogliendo l’eredità e il monito del caso Cecchettin. A un mondo troppo spesso segnato dallo scontro, rispondiamo con l’incontro amichevole e la partecipazione attiva dei nostri quartieri».

INFO UTILI E PROGRAMMA – DOMENICA 22 NOVEMBRE 2026

· Ritrovo: Ore 8,00 presso Viale Guglielmo Massaia, 31.

· Ore 9,00 – Partenza “Corri forte, Cresci bene”: Corsa di 650 metri dedicata ai bambini fino a 10 anni di età (iscrizione gratuita; in palio il 2° Memorial Nicola Perfetto per i primi due classificati).

· Ore 9,30 – Partenza Gara Competitiva (10 km): In palio i trofei del 4° Memorial Sergio Agnoli (1° uomo) e del 4° Memorial Elisabetta Beltrame (1ª donna). A seguire, partenza della gara/passeggiata non competitiva.

· Iscrizioni: Costo di 15 euro fino al raggiungimento del tetto massimo di 1.000 partecipanti.

· Regolamento e modalità di iscrizione: Consultabili sul sito ufficiale www.rionegarbatella.it.