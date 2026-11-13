LE GEOMETRIE DELLA GENTILEZZA

Ogni anno celebriamo la Giornata della Gentilezza come se si trattasse di una virtù accessoria, un ornamento del carattere, un gesto educato da rispolverare nelle occasioni speciali. Eppure, osservando il mondo che ci circonda, viene da chiedersi se la gentilezza non sia diventata qualcosa di molto diverso: un atto rivoluzionario.

Viviamo immersi in una cultura che sembra aver eletto il conflitto a forma privilegiata di comunicazione. Si critica prima di comprendere, si giudica prima di ascoltare, si contesta prima ancora di riflettere. I social network hanno trasformato l’indignazione in spettacolo, mentre il dissenso permanente viene spesso confuso con il pensiero critico. In questo scenario, essere gentili appare quasi controcorrente, talvolta perfino ingenuo.

Eppure l’essere umano non è biologicamente progettato per vivere in uno stato costante di tensione e allarme. Il nostro organismo ricerca equilibrio, sicurezza e appartenenza. Prima ancora che un bisogno psicologico, l’armonia rappresenta una necessità biologica. Ogni volta che percepiamo ostilità, il nostro cervello attiva meccanismi antichi di difesa; al contrario, un clima relazionale accogliente favorisce processi neuronali legati alla fiducia, alla cooperazione e alla regolazione emotiva.

La gentilezza, allora, non è semplicemente una qualità morale. È una forma di igiene della mente e delle relazioni. È il modo attraverso cui diciamo al nostro interlocutore: “Non sei una minaccia”. Ed è sorprendente constatare quanto spesso anche noi stessi abbiamo bisogno di ascoltare quel messaggio.

Nella mia esperienza professionale, soprattutto durante gli incontri con gli studenti, mi capita frequentemente di parlare di aggressività, prevaricazione e violenza. Molti ragazzi immaginano questi fenomeni come eventi improvvisi, esplosioni imprevedibili di rabbia. In realtà la violenza raramente nasce all’improvviso. Molto più spesso germoglia in territori apparentemente innocui: nell’umiliazione quotidiana, nella derisione sistematica, nella parola usata come arma, nell’incapacità di riconoscere l’umanità dell’altro.

Per questo motivo suggerisco loro di recuperare gesti che sembrano usciti da un’altra epoca: dire “per favore”, ringraziare, chiedere scusa, salutare guardando negli occhi. Formule semplici, quasi banali. Eppure ogni comportamento gentile interrompe simbolicamente la catena dell’aggressività. Dove una persona si aspetta uno scontro, trova un ponte. Dove immagina una minaccia, incontra un riconoscimento.

La mitologia greca offre un’immagine affascinante di questa dinamica. Narra che il filo di Arianna consentì a Teseo di uscire dal labirinto dopo aver affrontato il Minotauro. Da secoli interpretiamo quel racconto come la vittoria dell’intelligenza sulla forza bruta. Ma forse quel filo può rappresentare anche altro: quei piccoli gesti umani che impediscono di smarrirci nei labirinti interiori della paura, della rabbia e della solitudine.

Oggi molti individui vivono in un labirinto emotivo. Ne percepiscono i muri ma temono di esplorarne i corridoi. Preferiscono distrarsi, riempire ogni silenzio, correre da un impegno all’altro. Abbiamo imparato a confrontarci con il mondo, ma spesso abbiamo smesso di incontrare noi stessi. E forse è proprio da qui che nasce una parte della nostra aggressività: dall’incapacità di sostare nelle fragilità che ci abitano.

La gentilezza autentica non consiste soltanto nell’essere benevoli con gli altri. Comincia dal modo in cui ci rivolgiamo a noi stessi. È la capacità di accogliere i propri limiti senza trasformarli in condanne, di riconoscere le proprie ferite senza vergognarsene, di concedersi quella comprensione che così generosamente riserviamo alle persone che amiamo.

Forse il vero significato di questa giornata risiede proprio qui. Non nell’invito ad essere semplicemente più educati, ma nel ricordarci che l’umanità si costruisce attraverso relazioni che generano sicurezza e non paura. In un’epoca che premia il rumore, la gentilezza conserva la forza silenziosa delle cose essenziali.

E come tutte le rivoluzioni destinate a durare, non inizia nelle piazze, ma nei gesti più piccoli. In una parola scelta con cura. In un ascolto sincero. In una mano tesa. In quel filo apparentemente fragile che, ancora oggi, può guidarci fuori dai nostri labirinti e ricondurci gli uni agli altri.

Gianluca Di Pietrantonio

Criminologo forense