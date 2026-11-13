Governance europea: si chiude a Roma la conferenza per il 30° anniversario di METREX. Al via i lavori per la Rome Declaration

Comunicato stampa

Arrivare alla sigla della Rome Declaration, il documento politico sul futuro della governance territoriale europea. È questo l’obiettivo con cui si è conclusa questa mattina a Palazzo Valentini la Conferenza di METREX, la rete europea delle aree e regioni metropolitane, riunita nella Capitale per una tre giorni in occasione del suo 30° anniversario.

Amministratori pubblici, pianificatori, tecnici, ricercatori e rappresentanti istituzionali provenienti dalle principali aree metropolitane d’Europa si sono confrontati attorno a una domanda guida: “Who governs what falls between our institutions?” (Chi governa ciò che si trova tra le nostre istituzioni?). Un percorso intenso, avviato con la visita dei delegati internazionali all’Urban Center per approfondire le trasformazioni della Capitale, e proseguito con tavoli tematici e laboratori progettuali volti a mettere a confronto esperienze, ricchezze e criticità che caratterizzano le aree vaste.

I lavori dei gruppi tematici hanno evidenziato come le aree metropolitane, pur nelle loro specificità, condividano sfide analoghe che richiedono risposte comuni e una condivisione di dati ed esperienze oltre i confini amministrativi. Al centro del dibattito sono emersi l’adattamento ai cambiamenti climatici – tema per il quale è stato chiesto un peso ancora maggiore all’interno della Dichiarazione di Roma –, l’economia circolare, lo sviluppo policentrico e una nuova visione della mobilità, orientata a ripensare le grandi arterie urbane per renderle più vivibili e meno dipendenti dall’auto privata.

Queste priorità condivise confluiranno nella Dichiarazione finale e hanno trovato pieno sostegno negli interventi dei vertici della rete – il Presidente Marco Griguolo e il Segretario generale Peter Agh – insieme a Belinda Gottardi (rappresentante del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa) e alle delegazioni europee ed extraeuropee, provenienti anche da Stati Uniti, Cina e Arabia Saudita.

«Le sfide che riguardano la vita quotidiana dei cittadini trascendono sempre più i confini amministrativi tradizionali, richiedendo nuove forme di cooperazione, coordinamento e governance», ha dichiarato il Sindaco di Roma Capitale e della Città Metropolitana, Roberto Gualtieri, in un videomessaggio di congratulazioni per il traguardo del 30° anniversario di METREX. «Le aree metropolitane sono oggi luoghi chiave per affrontare queste sfide: è qui che convergono sviluppo economico, coesione sociale, mobilità, innovazione, sostenibilità ambientale e qualità della vita, ed è a questo livello che possiamo sperimentare soluzioni con benefici tangibili. Sono fiducioso che il confronto di questi giorni rafforzerà il ruolo delle aree metropolitane nel dibattito europeo, creando nuove opportunità di collaborazione tra le istituzioni».

Nel corso dell’ “International Panel”, dedicato alle esperienze dirette degli enti di area vasta, il Vicesindaco Pierluigi Sanna ha illustrato le quattro direttrici d’azione della Città metropolitana, pur evidenziando i limiti normativi legati alla natura di ente di secondo livello: «L’edilizia sociale, per garantire abitazioni dignitose nella prima e seconda cintura a chi non può sostenere i costi del centro urbano; il rimboschimento e la creazione di ampie aree verdi per contrastare i cambiamenti climatici; la cultura,perché non esiste qualità della vita, soprattutto nelle periferie e nei piccoli comuni, senza biblioteche, scuole e luoghi di socialità; infine lo sport, dotando anche le comunità più piccole di impianti aperti a tutti, gratuiti e privi di barriere architettoniche. Contrastare lo spopolamento dei comuni montani o periferici significa realizzare infrastrutture e servizi adeguati: solo gli enti di area vasta possono garantirlo, certamente non il governo centrale».

In questo confronto sulle esperienze internazionali si è distinto il contributo della Città metropolitana di Roma Capitale, protagonista del panel “The Rome Perspective”. Nel suo intervento, il Capo di Gabinetto Francesco Nazzaro ha sottolineato il ruolo sempre più decisivo dell’Ente nella gestione dei finanziamenti e nella programmazione strategica, illustrando il profondo cambio di passo avviato negli ultimi due anni. Nazzaro ha presentato il nuovo Piano Strategico Metropolitano, concepito non come un ulteriore adempimento burocratico, ma come un vero e proprio “piano dei piani”: uno strumento pensato per mettere a sistema la programmazione già esistente, superarne la frammentazione e tradurla in linee operative coerenti. A questa visione si affianca la riorganizzazione interna dell’Ente secondo il modello Hub & Spoke (articolato in tre Hub), progettato per superare i compartimenti stagni e favorire il lavoro trasversale tra dipartimenti con obiettivi comuni, come ambiente e viabilità.

A conclusione dei lavori, i coordinatori degli Expert Group e deiLaboratori si sono dati appuntamento per esporre i risultati dei loro lavori che confluiranno nel testo della Dichiarazione di Roma, documento che punterà a chiedere un maggiore riconoscimento delle autorità e delle partnership metropolitane nei processi di programmazione europea, il rafforzamento delle aree funzionali urbane nelle politiche territoriali, il sostegno alle capacità amministrative per dare continuità alle strategie e il consolidamento di forme stabili di cooperazione tra i territori.