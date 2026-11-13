Un sogno che scivola sull’acqua

Riceviamo e pubblichiamo

Se questo weekend, volgendo lo sguardo verso il campo di regata, vi sembrerà di veder scivolare sull’acqua due sagome senza tempo, non state sognando.

Sono Jill e BobKat II, due autentiche leggende dello yachting mondiale, due 6 Metri americani degli anni ’30 riportati al loro antico splendore dalle mani sapienti del Cantiere Navale Argentario e di Rockport Marine, nel Maine. Quasi un secolo fa al loro timone c’era il genio di Olin Stephens, vent’anni fa quello di Doug Peterson. Dopo aver solcato mari lontani e vinto sfide epiche contro gli inglesi, questi due monumenti della vela hanno scelto le acque dell’Argentario come nuova casa.

Oggi abbiamo l’onore e l’emozione di timonarli noi, in regate interamente dedicate alle metriche. È solo l’inizio di un sogno più grande: nei prossimi anni cercheremo di portare qui i Campionati Europei e Mondiali dei 6, 8 e 12 Metri S.I., e questo inverno il nostro mare sarà il loro campo d’allenamento, in prove separate dalla flotta moderna.

Tenete gli occhi sull’orizzonte questo fine settimana: sta per passare la storia.