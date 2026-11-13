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GIOVANNI FLORIS E MASSIMO D’ALEMA A “L’ELEFANTE”: SU RAI 3 E RAIPLAY IL PROGRAMMA DI PETER GOMEZ

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Puntata L'Elefante

Comunicato stampa

SABATO 14 NOVEMBRE 2026, ORE 20.15, SU RAI 3 E RAIPLAY

Giovanni Floris e Massimo D’Alema saranno tra i protagonisti della nuova puntata de “L’Elefante”, il programma condotto da Peter Gomez, in onda sabato 14 novembre alle 20.15 su Rai 3 e RaiPlay.

 Peter Gomez dialogherà con Giovanni Floris, giornalista, scrittore e volto tra i più autorevoli dell’informazione televisiva italiana, e con Massimo D’Alema, già presidente del Consiglio e figura di primo piano della politica italiana e della sinistra.

 Al tavolo del talk farà il suo ingresso da questa puntata Annalisa Chirico, giornalista e scrittrice. Insieme agli altri ospiti, contribuirà all’approfondimento dei temi al centro della serata.

 Ad accompagnare il racconto sarà inoltre Dario Vergassola con le sue incursioni ironiche e il suo sguardo imprevedibile sull’attualità. Non mancheranno le storie dal territorio raccolte da Chiara Francini che, attraverso i suoi contributi, offrirà uno sguardo originale su persone, luoghi e vicende che aiutano a comprendere meglio il Paese.

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