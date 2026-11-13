MUNICIPIO XV, TORQUATI – CHIRIZZI: “VIA DELLA GIUSTINIANA, A LAVORO PER RIAPERTURA PARZIALE ENTRO FINE SETTIMANA PROSSIMA”

Comunicato stampa

“Si continua a lavorare in via della Giustiniana, dove, a seguito del crollo di un albero e del conseguente danneggiamento del costone, da sabato 7 novembre la strada è chiusa al traffico nel tratto compreso tra i civici 906 e 920, su disposizione dei Vigili del Fuoco.

Subito dopo i primi sopralluoghi, effettuati alla presenza della Protezione Civile di Roma Capitale, della Polizia Locale, della Direzione Tecnica del Municipio e del Dipartimento Ambiente, che ringrazio, già da martedì 10 novembre sono stati avviati gli interventi per la rimozione delle prime alberature a rischio. I lavori sono proseguiti in questi giorni nonostante le condizioni meteorologiche avverse e hanno rappresentato un passaggio necessario per definire gli interventi successivi.

In questi sei giorni abbiamo lavorato contemporaneamente su due fronti. Il primo, per trovare una soluzione definitiva riguardante i lavori strutturali sul costone, e il secondo per individuare un intervento temporaneo per una parziale riapertura al traffico.

In relazione ai lavori strutturali e definitivi da eseguire sulla parete, l’11 novembre scorso abbiamo richiesto la disponibilità a Risorse per Roma di poter accedere a un appalto aperto, per cui l’Ufficio Tecnico del Municipio ha già effettuato una stima parziale dei costi. Proprio questa mattina, inoltre, l’Assessorato ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, che ringrazio, ha sostenuto e accordato la tipologia di intervento che, considerata la complessità, richiederà alcune settimane per definire i lavori da eseguire.

Per quanto riguarda invece la soluzione a breve termine, nella giornata di oggi si è svolto un ulteriore sopralluogo richiesto ieri, in cui è stata valutata una parziale riapertura al traffico e definita l’eliminazione di un ulteriore albero, su cui interverrà il Dipartimento Ambiente nella giornata di lunedì prossimo.

A seguito di queste ultime attività sulle alberature, e all’intervento della protezione civile, potremo verificare se la strada potrà essere aperta a senso unico alternato o a doppio senso mediante l’apposizione di new jersey e reti keller; materiale che già da questa mattina, per anticipare i tempi, stiamo portando nel tratto interessato.

In attesa dei lavori strutturali definitivi, per i quali più avanti potrebbero rendersi necessarie chiusure temporanee o limitate della strada, confidiamo quindi di poter riaprire parzialmente la strada entro la fine della settimana prossima.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi