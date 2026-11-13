REGIONE LAZIO CON BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI (BEI) PER SOSTENERE LE IMPRESE

Comunicato stampa
120 milioni di credito agevolato per le PMI del Lazio
Intervengono:
Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico della Regione Lazio;
Ferruccio Ferranti, amministratore delegato Mediocredito Centrale;
Maurizio Longhi, presidente Banca di Credito Cooperativo di Roma;
Andrea Kirschen, senior Fund & Structuring Officer, Financial Instrument Unit BEI;
Mauro Masi, presidente Banca del Fucino;
Domenico Pompa, direttore territoriale BNL;
Raffaele Trequattrini, commissario Consorzio Industriale del Lazio;
Giuseppe Biazzo, presidente Unindustria;
Massimo Tabacchiera, Presidente Confapi Roma;
Alessandro Sbordoni, presidente Federlazio;
Tiziana Petucci, direttore regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca.
Introduce e coordina: Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova.
L’iniziativa è realizzata con il cofinanziamento dell’Unione europea attraverso i fondi del PR FESR Lazio 2021-2027.