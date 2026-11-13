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REGIONE LAZIO CON BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI (BEI) PER SOSTENERE LE IMPRESE

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Comunicato stampa

120 milioni di credito agevolato per le PMI del Lazio

Roma, 13 novembre 2026 – Lunedì 16 novembre la Regione Lazio presenta alle ore 11.30, presso Wegil a Roma (Largo Ascianghi, 5), “120 milioni di credito agevolato per le PMI del Lazio”, una nuova misura di finanziamento in sinergia con la Banca Europea Investimenti (BEI).

Intervengono:

Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico della Regione Lazio;

Ferruccio Ferranti, amministratore delegato Mediocredito Centrale;

Maurizio Longhi, presidente Banca di Credito Cooperativo di Roma;

Andrea Kirschen, senior Fund & Structuring Officer, Financial Instrument Unit BEI;

Mauro Masi, presidente Banca del Fucino;

Domenico Pompa, direttore territoriale BNL;

Raffaele Trequattrini, commissario Consorzio Industriale del Lazio;

Giuseppe Biazzo, presidente Unindustria;

Massimo Tabacchiera, Presidente Confapi Roma;

Alessandro Sbordoni, presidente Federlazio;

Tiziana Petucci, direttore regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca.

Introduce e coordina: Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova.

L’iniziativa è realizzata con il cofinanziamento dell’Unione europea attraverso i fondi del PR FESR Lazio 2021-2027.

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