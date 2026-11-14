Che tracce lasciamo on line? Incontro di prevenzione a Trevignano

Dal profilo Facebook del comune di Trevignano

Durante l’incontro di fine settembre, presso il Centro Anziani A. Cecconi, da parte dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione Ricreativa Trevignanese, era stato preso un impegno: organizzare una nuova opportunità per stimolare la massima attenzione verso quelle dinamiche digitali, sempre attive, che colpiscono in maniera subdola. Definite spesso emozionali, queste truffe sono dei veri e propri raggiri che sfruttano i sentimenti umani (come paura, amore o compassione).