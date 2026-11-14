Che tracce lasciamo on line? Incontro di prevenzione a Trevignano

Dal profilo Facebook del comune di Trevignano
Durante l’incontro di fine settembre, presso il Centro Anziani A. Cecconi, da parte dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione Ricreativa Trevignanese, era stato preso un impegno: organizzare una nuova opportunità per stimolare la massima attenzione verso quelle dinamiche digitali, sempre attive, che colpiscono in maniera subdola. Definite spesso emozionali, queste truffe sono dei veri e propri raggiri che sfruttano i sentimenti umani (come paura, amore o compassione).
𝘊𝘏𝘌 𝘛𝘙𝘈𝘊𝘊𝘌 𝘓𝘈𝘚𝘊𝘐𝘈𝘔𝘖 𝘖𝘕𝘓𝘐𝘕𝘌? è il nome dell’incontro del 20 novembre, presso il Centro Anziani A. Cecconi di Trevignano Romano, alle ore 16:00
Con l’aiuto di una figura professionale di grande aiuto, quale quella del “𝗙𝗮𝗰𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲”, ci sarà l’occasione per scoprire come usare internet, i dispositivi elettronici, i servizi online in modo autonomo ed in sicurezza.
Si ricorda che il nostro Comune ha due sportelli attivi di riferimento per i “Facilitatori Digitali” presso
𝗕𝗶𝗯𝗹𝗶𝗼𝘁𝗲𝗰𝗮 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲, ogni martedì dalle 15:00 alle 18:00 (e il martedì mattina dalle 10:00 alle 13:00 secondo disponibilità)
𝗨𝗥𝗣 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲, martedì dalle 9:00 alle 12:30